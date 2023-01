Weapons : 15 लाख रुपए चोरी के आरोपी से अवैध हथियार जब्त

जोधपुर
Published: Jan 28, 2023 01:51:46 am

- लूट के मामले में कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटा था आरोपी, अब फिर गिरफ्तार

- 007 गैंग का गुर्गा है आरोपी

जोधपुर।

राजीव गांधी नगर थाना पुलिस (Police station Rajiv Gandhi Nagar) ने चोखा गांव की पहाड़ी पर एक युवक को गिरफ्तार कर देसी कट्टा जब्त (Illegal weapon seized from accused who involve in 15 Lakh Rs stolen case) किया। वह गुजरात के सूरत में एक शोरूम से 15 लाख रुपए चुराने के मामले में वांछित है और किसी लूट की वारदात की फिराक में था।

पुलिस के अनुसार पाली (Pali) जिले के रोहट थानान्तर्गत (Police station Rohet) दिवांदी गांव निवासी दल्लाराम उर्फ दलपत के पास अवैध हथियार होने व किसी वारदात की फिराक में था। उसके चोखां के राजीव गांधी नगर में होने का पता लगा। पुलिस चोखा पहुंचीं और तलाश शुरू की। इस बीच, उसकी लोकेशन गांव की पहाड़ी पर आई। पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी भागने लगा, लेकिन पीछा कर दल्लाराम को हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास एक देसी कट्टा मिला। आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर दिवांदी गांव निवासी दल्लाराम उर्फ दलपत 34 पुत्र मगाराम पटेल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि वह लूट की फिराक में था, लेकिन उससे पहले पकड़ में आ गया। कार्रवाई में एएसआइ बिरदाराम, हेड कांस्टेबल श्रवणराम, प्रहलादराम, जगराम, प्रेम, कांस्टेबल अजीतसिंह, राजूसिंह, मानवेन्द्र, टीकमराम, करणसिंह व रूपसिंह शामिल थे।

लूट के मामले में कुछ दिन पहले छूटा

पुलिस का कहना है कि आरोपी 007 गैंग का मुख्य गुर्गा है। उसने गुलाबसिंह के साथ मिलकर गुजरात में लूट करने के लिए गत दिनों राजीव गांधी नगर से बोलेरो चुराई थी। इस मामले में फरार होने के चलते टोप-10 वांटेड में शामिल था। शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने लूट के मामले में उसे गिरफ्तार किया था। वह गत दिनों ही जेल से जमानत पर छूटा था। उसने 18 जनवरी को गुजरात में सूरत के शोरूम से 15 लाख रुपए चुराए थे। वहीं, अन्य राज्यों में तीन अन्य चोरी करना भी कबूल किया है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में छह मामले दर्ज हैं।