India Vs west Indies live Score : रवि बिश्नोई ने पहले ही मैच में किया कमाल

India VS West Indies Live Upadate : भारत के लिए अपना पहला मैच खेल रहे Ravi Bishnoi ने अपनी फिरकी से सभी को आकर्षित किया है। पहली बार भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय कैप मिलने पर रवि की खुशी दिखाई दी तो उनके घर Jodhpur में भी खुशी का माहौल रहा।

जोधपुर।

मैच में वेस्ट इंडीज को अपनी Leg Spin गेंदबाजी से चक्कर में डालने वाले रवि ने सभी को इम्प्रेस किया। इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान Rohit Sharma ने टॉस जीता और वेस्ट इंडीज को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। रवि बिश्नोई ने अपने सीनियर साथी यजुर्वेन्द्र चहल के साथ मिलकर बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। रवि ने दो विकेट झटके और देश का हीरो बन गए। रवि ने अपनी गेंदबाजी में अधिकांश गुगली गेंदों का इस्तेमाल किया, जिसने बल्लेबाजों को काफी परेशानी में डाला।

रवि को International Level पर शामिल करने के बाद पहली कैप के लिए भी इंतजार करना पड़ा था। पहले T-20 Match में जैसे ही उनको यह मौका मिला तो जोधपुर व राजस्थान के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

भारत ने वनडे सीरिज में वेस्ट इंडीज को करारी शिकस्त दी थी, ऐसे में टी-20 सीरिज में भी भारत को कब्जा करने की उम्मीद है।

रवि का यह रहा प्रदर्शन

रवि ने अपना स्पैल पूरा किया और 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए। एक शुरुआती बोलर के लिए अपने पहले टी-20 मैच में यह प्रदर्शन काफी उत्साहवर्धक है। पूरे देश में रवि की प्रतिभा और उज्जवल भविष्य के बारे में लोगों ने अपनी राय दी है। इससे पहले रवि ने आईपीएल और अंडर-19 टीम में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। अभी वन डे टीम व टेस्ट टीम में उनका पर्दापण होना बाकी है।

