Inspire Your Heart with Art Day दिल का मामला है दिलबर, अपने दिल को खुश कर

एम आई जाहिर / जोधपुर ( jodhpur news.current news ) .दिल चीज क्या है आप यह जान लीजिए। दिल बहुत काम की चीज है और दिल अगर सेहतमंद है तो आप भी सेहतमंद हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर शख्स को किसी न किसी आर्ट से जुड़ा होना चाहिए। जो कोई किसी न किसी आर्ट से जुड़ता ( enthusiasm ) है, उसका दिल सेहतमंद रहता है। मसलन: खेलना, फिल्म देखना, संगीत सुनना, चित्रकारी, लेखन, पुस्तक पढऩा, किसी आर्ट गैलरी में जाना, नाटक देखना, ड्राइंग बनाना या क्रिएटिविटी दिखा कर कोई और चीज बनाना, खेलना, दोस्तों से बात करना दिल को खुश करने के तरीके हैं ( Inspire Your Heart with Art Day 2020 ) । टेंशन से दूर और हमेशा रिलैक्स ( fun ) रहेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। दिल की बीमारी तो आपसे दूर ही रहेगी। पत्रिका ने इंस्पायर युअर हार्ट विद आर्ट डे ( Inspire Your Heart with Art Day ) पर जब डॉक्टर्स से बात की तो यह तथ्य उभर कर सामने आया।

तनाव से पैदा होती हैं बीमारियां

डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज ( Medical College ) कार्डियोलॉजी विभाग ( Department of Cardiology ) के सह आचार्य डॉ. रोहित माथुर ( Dr Rohit Mathur ) ने पत्रिका से एक मुलाकात में कहा कि दिल की बीमारी एेसे किसी भी शख्स को हो सकती है जो सावधानी नहीं बरतता और अनजाने में अपने दिल को रोग लगा लेता है। तनाव इसका प्रमुख कारण है। आज मानसिक तनाव एेसा कारण है जो नई जीवन शैली में कई बीमारियों को कारण बन रहा है। आज के भौतिकतावादी युग में युवा कई तरह के इलेक्ट्रानिक चीजों की चाह में, कभी अधिकाधिक पैसे की चाह में तो कभी किसी और वजह से तनावग्रस्त रहते हैं।

डा रोहित माथुर ने कहा कि इस तनाव के कारण शरीर में कई तरह के रसायन और हार्मोन बनते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल के मर्ज को जन्म देते हैं। इसलिए दिल के मरीजों को दवा और खानपान के साथ-साथ अपने खुश रहने का भी ख्याल रखना चाहिए। कुछ तकनीकें विकसित करना जैसे किसी भी तरह के रचनात्मक कार्य में व्यक्ति को सुकून मिलता है तो वह उसे हर रोज करे। इस तरह की गतिविधियां किस तरह दिल को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं।

एेसे लगता है दिल को रोग

उन्होंने बताया कि पूरे देश में दिल के रोगियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। किसी समय केवल विकसित और धनी वर्ग की ही मानी जाने वाली यह बीमारी अब विकासशील देशों की ओर भी कदम बढ़ा रही है। भारत में न सिर्फ दिल के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि यह बीमारी अब इससे कोई भी सामाजिक या आर्थिक वर्ग अछूता नहीं है। निम्न मध्यम आय वर्ग में इस बीमारी के बढऩे का कारण मोटापा या बढ़ी हुई वसा अकेली नहीं हो सकती। वरन व्यसन प्रमुखता से खाने चबाने या बीड़ी सिगरेट में जर्दा होने से होती है।

दिल को एेसे खुश रखें, यह नुस्खा दवा से ज्यादा काम करेगा

-जिंदगी कितनी भी भागदौड़ु भरी हो, डेली रुटीन कैसा भी क्यों न हो, अपने लिए टाइम निकालिए।

-अपनी पसंद का कोई एेसा काम करिए, जिससे आपके मन को खुशी और संतोष मिलता है।

-आपको जो कवि, शाइर, गीतकार या लेखक पसंद है, उसकी किताब जरूर पढि़ए।

-आपको जिस जगह की सैर सपाटा करना या घूमना पसंद है, वहां जरूर जाइए।

-आपको जिस तरह के गीत या संगीत सुनना अच्छा लगता है, वो रोज सुनिए।

-अगर आपको फिल्में देखना पसंद हैं तो अपनी पसंद की फिल्म देखिए।

-कॉमेडी फिल्में, प्रोग्राम और कॉमेडी सीरियल्स देखिए।

-गीत संगीत,नाटक और पेन्टिंग के कार्यक्रम में जाएं।

-आसपास घर में या गार्डन में खुशबूदार फूल सूंघिए।

-अपने दोस्तों से मिलते रहिए और उनसे बातेें करिए।

-सोशल साइट्स पर हंसी मजाक के मैसेज भेजिए।

-आपको जो खेल पसंद हो वह खेल जरूर खेलिए।

-आपस में चुटकुले सुनिए और सुनाइए।