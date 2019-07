जल शक्ति अभियान के सोशल मीडिया कैंपेन को मिल रही प्रशंसा, अमिताभ-आमिर जैसी हस्तियां भी जुड़ीं

जोधपुर। स्वच्छ भारत अभियान ( Swach Bharat Mission ) की तरह जल शक्ति ( jal shakti abhiyan ) को भी जन आंदोलन बनाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू हो गई है। करीब 15 दिन पहले जल शक्ति अभियान लॉन्च करने के साथ ही इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग पर काम करने की योजना बन गई। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ( bollywood actor amitabh bachchan ) और आमिर खान ( Aamir khan ) के इस अभियान से जुडऩे के बाद कई और हस्तियां भी जुड़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) का सोशल मीडिया अकाउंट इसे पूरा सपोर्ट कर रहा है। जल शक्ति अभियान के सोशल मीडिया अकाउंट और हैंडल लोगों को जागरूक कर रहा है।



प्रधानमंत्री मोदी ने एक जुलाई से 30 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान की शुरूआत के पहले ही दिन इससे अधिक से अधिक लोगों को जुडऩे की अपील की थी। कई लोग सोशल मीडिया पर पानी बचाने और संरक्षण के अपने जुगाड़ अपलोड कर रहे हैं, तो मोदी के ट्विटर हैंडल से उनको सपोर्ट कर इसे जनमुहिम बनाने की अपील की जा रही है।

हैश टैग 'जल शक्ति 4 जल शक्ति' के नाम से पीएम मोदी ने पहल शुरू की। इसके साथ कई लोगों ने ट्वीट किए। कई लोगों की पहल पर मोदी के ट्विटर हैंडल से शाबाशी भी दी गई। उन्होंने फिल्म अभिनेता आमिर व अमिताभ के इस अभियान से जुडऩे पर धन्यवाद भी दिया है। आमिर खान ने संदेश दिया कि पानी जैसे अनमोल खजाने को बचाकर रखना है। इसकी सुरक्षा भी करनी है। पानी की कमी और सूखे से निपटने के लिए जल शक्ति अभियान के तहत देश में पानी की कमी से जूझ रहे गांव में काम कर रहे हैं। यह टीम आपके साथ मिलकर काम करेगी। जल संचय के लिए कैसे का करें। इस मानसून में बारिश के पानी को एकत्रित करने का काम करें। बावडिय़ों व तालाब की सफाई करें।

"It is critical that we save water today for a better tomorrow, for our future generations and nation." - Mr. @aamir_khan urges everyone to take a step forward and do their bit in conserving water to secure our future. #JanShakti4JalShakti @narendramodi @PMOIndia @gssjodhpur pic.twitter.com/1SH2YBvBUG