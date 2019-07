टॉयलेट के उद्घाटन से पहले jal shakti minister gajendra singh shekhawat ने किया श्रमदान, लोगों ने बताई समस्याएं

video : Manoj Sain/jodhpur. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ( jal shakti ministry ) गजेंद्रसिंह शेखावत ( gajendra singh shekhawat ) शनिवार को जोधपुर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के साथ ही नारवा खींचियान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। यहां उन्होंने रेट्रो फि टिंग कार्य, आइईसी टॉयलेट, कम्पोजिट पिट वर्क राजकीय सीनियर सैकंडरी विद्यालय नारवां खीचियान तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग कार्य ( rain water harvesting ) का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पूर्व मंत्री ने श्रमदान भी किया। यहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। इसके बाद डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज ( Dr. SN Medical College ) सभागार में स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इन्टर्नशिप कार्यक्रम को संबोधित किया।

स्टेशन पर सुनी जनसमस्याएं

जोधपुर रेलवे स्टेशन ( jodhpur railway station ) एवं अजीत कॉलोनी स्थित निवास पर लोगों ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया। यहां लोगों ने अपनी समस्याएं मंत्री शेखावत के सामने रखीं। लोगों से मुलाकात के बाद उन्होंने कार्यक्रमों में भाग लिया। भाजपा के संभाग मीडिया प्रमुख अचल सिंह मेड़तिया ने बताया कि मंत्री शेखावत एक दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र जोधपुर में रहे। यहां लोगों ने समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपे ओर परिवेदनाएं रखीं। शेखावत ने इस दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश दिए।

मोदी के प्रोजेक्ट से जुड़ें हैं शेखावत

जल शक्ति मंत्रालय पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है। इस प्रोजेक्ट में नमामि गंगे भी शामिल है। मोदी ने चुनाव में इस मंत्रालय के गठन का वादा किया था और शपथ लेते ही अपना यह वादा पूरा किया। शेखावत ने हर घर नल-हर घर जल के तहत दो साल में पूरे देश की हर सीमा तक जल पहुंचाना तय किया है।

केंद्र में दूसरी बार बने हैं मंत्री

गजेंद्रसिंह शेखावत को दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में उन्हें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया गया था। जबकि इस बार उन्हें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। शेखावत लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को हरा कर संसद पहुंचे हैं। भाजपा के गजेन्द्रसिंह शेखावत लगातार दूसरी बार जोधपुर संसदीय सीट से जीते हैं। शेखावत ने 2 लाख 74 हजार 440 वोटों से जीत दर्ज की है। यहां कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

