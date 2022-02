Jal shakti Minister के शहर में उनके ही राज्य मंत्री ने Ground Water को लेकर दी यह जानकारी

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हुए जल भागीरथी फाउंडेशन के सेमीनार में शामिल

जोधपुर Published: February 11, 2022 11:37:34 pm

जोधपुर। Minister of State for Food Processing Industries and Jal Shakti Prahalad Singh Patel जल भागीरथी फ़ाउंडेशन की ओर से बिजोलाइ में आयोजित नदियां : भारत की विरासत कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री पटेल ने कहा कि हर घर जल का लक्ष्य 2024 है और उसके लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी महत्वपूर्ण योजना है। साथ ही Atal भूजल योजना के अंतर्गत सात राज्यों में अच्छा काम हुआ है।

अटल भूजल योजना में देश की 8350 पंचायतों को जोड़ा: मंत्री पटेल

पटेल ने कहा कि इस योजना में 8350 पंचायतों को जोड़ा गया है। जिसमें ऋण World Bank व सरकार कर रही है। गुजरात में सभी 480, मध्यप्रदेश में 446 और यूपी में भी सभी 249 योजनाएं पूरी कर ली गई है। हरियाणा में 75 योजनाओं में से 47, कर्नाटक में 429 में से 405, महाराष्ट्र में 1024 में 810, राजस्थान में 820 में से 601 कार्य पूरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी नई चुनौती है और सरकार विशेष ध्यान दे रही है। वन मंत्रालय नदियों के किनारे वृक्षारोपण अभियान चलाने पर भी विचार कर रहा है। इस मौके पर वैश्विक विरासत नदियों पर संकट पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। मंत्री पटेल दो दिवसीय प्रवास पर जोधपुर आए है। वे शनिवार सुबह पत्रकारो से रूबरू होंगे। वे जलशक्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री का प्रभार देख रहे हैं, इस मंत्रालय के केबिनेट मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत जोधपुर से ही सांसद है।

जल संरक्षण में युवाओं को जोड़ने का प्रयास सामाजिक कार्यकर्ता व WaterMan के नाम से प्रख्यात Rajendra Singh ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य जल संकट का समाधान निकालना है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को विभिन्न अभियानों से जोड़ने का प्रयास किया है। देश के विभिन राज्यों के सदस्य इसमें शामिल हुए।

