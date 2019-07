जोधपुराइटस लेडीज ने कहा, जल है तो कल है

जोधपुर. जोधपुर की प्रतिष्ठित महिलाओं का कहना है कि पानी की हर बूंद कीमती है ( each drop of water is precious ) और बिन पानी सब सून। उनका मानना है कि जल है तो कल है। इन दिनों चल रहे हाफ कट वाटर कैम्पेन ( Half cut water campaign ) पर उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा कैम्पेन है और इससे लोगों में पानी की बचत करने ( save water ) की भावना पैदा होगी।