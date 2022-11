Big crime : पुलिस जीप से कूदकर थानेदार को गिराया, चेहरा नोंचा, वदी फाड़ी

जोधपुर Nov 29, 2022

- नशे में तेज रफ्तार व लापरवाही से कार चलाते रोका तो पुलिस से उलझे, दोनों भाई गिरफ्तार, दो गाडि़यां जब्त

महामंदिर थानान्तर्गत (Police station Mahamandir) फुलेराव पार्क (Foolerao park) के पास तेज रफ्तार व लापरवाही से कार चला रहे एक युवक को पकड़ा तो चालक और पीछे से अन्य वाहन में आया उसका भाई पुलिस से उलझ गए। एक युवक ने पुलिस जीप से भागने का प्रयास (Trying to escape from police vehicle) किया और रोकने पर उप निरीक्षक कैलाश पंचारिया को नीचे गिरा दिया और वर्दी से बैज भी फाड़ दिए। दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। (Missbehave with Sub inspector)

पुलिस के अनुसार हेड कांस्टेबल शोभाराम, कांस्टेबल गोपाल व चालक हनुमानसिंह चेतक ड्यूटी में फुलेराव पार्क के पास रात को भारी वाहनों की बिल्टी चेक कर रहे थे। इतने में तेज रफ्तार कार वहां आई और अचानक ब्रेक लगाए। वह ट्रक से टकराने से बची। वह जाने लगा तो कांस्टेबल गोपाल ने उसे रुकवाया। हेड कांस्टेबल शोभाराम ने कार बंद करने की कोशिश की तो चालक नेमाराम धक्का-मुक्की करने लगा। कांस्टेबल को बुलाकर कार बंद कराई गई। इतने में पीछे से एक अन्य वाहन में उसका भाई जगदीश वहां आ गया और कार व भाई को रोकने पर विवाद करने लगा। इतने में एसआइ कैलाश पंचारिया भी मौके पर आए और युवकों से समझाइश करने लगे। नशे में वाहन नहीं चलाने की हिदायत दी। फिर नेमाराम को पुलिस जीप में बिठा दिया। इतने में वह होमगार्ड विशाल को धक्का देकर नीचे कूद गया और भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने उसे रोका तो वह एसआइ कैलाश से उलझ गया। हाथा-पाई करने लगा। उनका चेहरा नोंच लिया और वर्दी के बैज फाड़ लिए। साथ ही नीचे भी गिरा दिया। एसआइ के सिर व पांव में चोट आईं। नीचे गिरने से नेमाराम के भी चोट आई।

फिर थानेदार ने युवक को अलग किया तो भाई जगदीश उलझने लगा। पुलिस बल ने मशक्कत के बाद दोनों भाइयों को गाड़ी में बिठाया और थाने लाए, जहां मूलत: कापरड़ा हाल सारण नगर सी रोड निवासी नेमाराम पुत्र शंकरलाल जाट व उसके भाई जगदीश को गिरफ्तार कर दोनों वाहन जब्त किए।

