जोधपुर।

LIVE UPDATES:

- कोर्ट ने कल तक के लिए सुरक्षित रखा फैसला, अभी जेल में ही रहेंगे सलमान

- 23 केस की सुनवाई सेशन न्यायालय में की जाएगी, उसके बाद सलमान केस की बारी आएगी

- अपील सुनवाई की क्रमांक नंबर 24 है

- सरकार की ओर से नियुक्त विशिष्ट लोक अभियोजक पोकर राम विश्नोई पहुचे रुम

- हस्तीमल सारस्वत तथा महेश बोड़ा ने शुरू की बहस

- जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी सुन रहे हैं बहस

- केंद्रीय कारागृह के बाहर प्रशंसकों का लगा जमावड़ा

-सलमान के फैंस को जेल के बाहर से पुलिस ने डंडे फटकार कर खदेड़ा

- बैरक नंबर 2 में सलमान ने रात गुज़ारी

- सुबह जेल की ली चाय, नहीं खाया मीठा दलिया

#SalmanKhan has been given number 106 & is lodged in Ward number 2. He was made to undergo medical test & has no medical issues. He hasn't made any demands. We'll give him jail uniform tomorrow. Multiple-layer security has been put up for his ward: Vikram Singh, Jodhpur DIG(Jail) pic.twitter.com/MTjY7PlVRj