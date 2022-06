Kidnapp for marriage : सगाई न हुई तो शादी के लिए नाबालिग का अपहरण कराया

- भतीजे के लिए चाचा अपहरण कर नाबालिग को महाराष्ट्र ले गया

- पुलिस ने नाबालिग को छुड़ाकर चाचा-भतीजे को गिरफ्तार किया

जोधपुर Published: June 04, 2022 10:54:53 pm

जोधपुर।

डांगियावास थाना पुलिस (Police station Dangiawas) ने क्षेत्र से अपहृत नाबालिग (Kidnapping of minor girl) को महाराष्ट्र से दस्तयाब कर चाचा व भतीजे को गिरफ्तार (Kidnapped minor girl rescued from Maharastra, nephew-uncle arrested) किया। सगाई न होने पर भतीजे ने शादी करने की नीयत से चाचा की मदद से नाबालिग का अपहरण करवाया था।(When not engaged, nephew kidnapped minor girl with his uncle for marriage)

प्रशिक्षु आइपीएस व थानाधिकारी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि गत 29 मई की मध्यरात्रि एक नाबालिग का अपहरण कर लिया गया था। उसके न मिलने पर पिता ने 30 मई को अज्ञात लोगों के खिलाफ पुत्री के अपहरण की एफआइआर दर्ज कराई थी। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज और नाबालिग से जुड़े लोगों के आधार पर जांच शुरू की गई। कांस्टेबल पिंटू मीणा को मिले सुराग पर पुलिस को तलाश के लिए गुजरात व महाराष्ट्र भेजा गया। फिर पुलिस महाराष्ट्र पहुंची, जहां से अपहृत नाबालिग को पुलिस ने सकुशल मुक्त करा लिया। उसका अपहरण करने के मामले में बाड़मेर जिले के सिवाना थानान्तर्गत थापन गांव निवासी चाचा व उसके भतीजे को गिरफ्तार किया गया।

शादी के लिए चाचा लड़की ले गया था महाराष्ट्र

आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि अपहृत लड़की व आरोपी भतीजे की सगाई के लिए परिजन में बात चल रही थी, लेकिन फिर लड़की मां ने सगाई से इनकार कर दिया था। जबकि युवक उससे शादी करना चाहता था। इसलिए उसने चाचा के साथ मिल लड़की के अपहरण की साजिश रची थी। उसने चाचा से कहा कि वह लड़की को उसके गांव से महाराष्ट्र तक पहुंचा दे। फिर वो उससे शादी कर लेगा। साजिश के तहत 29 मई की रात चाचा ने नाबालिग का अपहरण किया और गाड़ी से उसे महाराष्ट्र ले गया था, जहां उसने भतीजे को सौंप दी थी, लेकिन पुलिस ने दबिश देकर नाबालिग को छुड़ा लिया था।

