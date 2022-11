Kidnapp : दो बहनों का अपहरण, तीन दिन बाद भी सुराग नहीं

- मेहंदी लगाने का बताकर निकली थी दोनों बहनें, दोनों बहनों में एक नाबालिग शामिल

जोधपुर Published: November 20, 2022 12:09:11 am

जोधपुर।

पुलिस कमिश्नरेट (Police commissionerate Jodhpur) के पूर्वी जिले में मेहंदी लगाने का बताकर निकली दो बहनें रहस्यमय तरीके से गायब (two sister missing) हो गईं। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस को अंदेशा है कि अज्ञात व्यक्ति ने इनका अपहरण किया होगा। (Kidnapp of two sisters)

पुलिस के अनुसार जिले की दो बहनें (Two sisters) गत 16 नवम्बर की सुबह पांच बजे मेहंदी लगाने के लिए घर से निकली थी। इनके घर न लौटने पर परिजन चिंतित हो गए और तलाश शुरू की। काफी प्रयास के बावजूद दोनों बहनों का पता नहीं लग पाया। परिजन थाने पहुंचे और गुमशुदगी दर्ज कराई। इनमें से एक बहन नाबालिग है। ऐसे में पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ अपहरण कर ले जाने का मामला दर्ज किया है।

सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी पहलूओं से तलाश

दोनों बहनों के गायब होने व अभी तक सुराग न लगने से पुलिस भी हरकत में आई है। सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी पहलूओं के आधार पर तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं।

