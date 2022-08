Kidnapp, Rape and sucide : अपहृत किशोरी से बलात्कार, कुएं में कूदकर दी जान

- भगा ले जाने के बाद युवक के खिलाफ बलात्कार व आत्महत्या को दुष्प्रेरित करने का भी आरोप

- पूछताछ के लिए आरोपी हिरासत में

जोधपुर Published: August 10, 2022 11:47:11 pm

जोधपुर।

जिले में बहला-फुसलाकर भगाई एक किशोरी का शव घर से कुछ दूर एक कुएं Kidnapped girl's body found in well) में मिला। पुलिस ने अपहरण की एफआइआर में बलात्कार व आत्महत्या (Rape and sucide) को दुष्प्रेरित करने की धाराएं जोड़ते हुए पूछताछ के लिए आरोपी को हिरासत में लिया।(Rape accused in police custody) (Kidnapped girl raped and sucide herself) पुलिस ने बहला-फुसलाकर भगाने की एफआइआर में बलात्कार, आत्महत्या को दुष्प्रेरित करने व पोक्सो की धाराएं जोड़कर जांच शुरू की है।

पुलिस के अनुसार सोलह वर्षीय एक किशोरी गत 6 अगस्त को स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी। हर संभावित ठिकानों पर तलाश के बाद परिजन ने 8 अगस्त को एक युवक के खिलाफ किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया। इस बीच, तलाश के दौरान घर से कुछ दूर क्षेत्रवासी एक कुएं से पानी निकालने लगे तो उसमें किशोरी का शव नजर आया। पुलिस को सूचित किया गया। काफी मशक्कत के बाद किशोरी का शव बाहर निकलवाया गया। परिजन भी मौके पर आए और शव की शिनाख्त की। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंपा। पुलिस का मानना है कि किशोरी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या की होगी।

उधर, परिजन ने युवक पर किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। इससे आहत होकर किशोरी ने कुएं में कूदकर जान दी। पुलिस ने बहला-फुसलाकर भगाने की एफआइआर में बलात्कार, आत्महत्या को दुष्प्रेरित करने व पोक्सो की धाराएं जोड़कर जांच शुरू की है। पुलिस ने बहला-फुसलाकर भगाने की एफआइआर में बलात्कार, आत्महत्या को दुष्प्रेरित करने व पोक्सो की धाराएं जोड़कर जांच शुरू की है।

