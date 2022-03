Honey trape : युवती से मिलने पहुंचे युवक का अपहरण व वीडियो से ब्लैकमेलिंग

- स्टुडियो संचालक को हनी ट्रैप में फंसाया : युवती गिरफ्तार

- बीस लाख रुपए मांगे, फिर तीन लाख रुपए पर पहुंचे, पकड़े जाने के डर से युवक को छोड़ भागे

जोधपुर Published: March 31, 2022 11:02:49 pm

जोधपुर।

बोरानाडा थानान्तर्गत पाल में एक युवती ने स्टुडियो संचालक काे हनी ट्रैप (Honey trape) में फंसाकर तीन-चार युवकों से अपहरण (kidnapping) कराया और अश्लील फोटो खींच परिजन से बीस लाख रुपए (deemand of 20 lakh) मांगे। पुलिस को पता लगने पर अपहरणकर्ता स्टुडियो संचालक को छोड़कर भाग गए। पुलिस ने गुरुवार को युवती को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार भोपालगढ़ निवासी एक युवक यू-ट्यूब स्टुडियो (U tube studio owner) का संचालक है। वह किसी काम से बुधवार को जोधपुर आया। स्टुडियो में साथ काम कर चुकी एक युवती ने उसे फोन कर कपड़े खरीदने बाजार ले जाने के लिए पाल में आश्रम के पास अपने कमरे में बुलाया। स्टुडियो संचालक कमरे में पहुंचा तो वहां तीन-चार युवक मिले। जो युवती के भाई बताए जाते हैं। युवती वहां से गायब हो गई।

युवकों ने स्टुडियो संचालक को डराया धमकाया और कार में अपहरण (kidnapping in car) कर लिया। वे उसे शहर के आस-पास घुमाते रहे। फिर उसे नग्न कर वीडियो (Blackmailing due to ***** video) बना लिया। जिसे वायरल करने की धमकी देकर बीस लाख रुपए मांगे, लेकिन स्टुडियो संचालक ने देने से मना कर दिया। आखिर में अपहरणकर्ता तीन लाख रुपए पर आ गए।

उन्होंने स्टुडियो संचालक के भाई को फोन लगाया और उसका एक्सीडेंट बताकर जोधपुर बुलाया। उन्होंने इलाज के लिए पांच-छह लाख रुपए भी साथ लाने के निर्देश दिए।

स्टुडियो संचालक का भाई जोधपुर पहुंचा। काफी तलाश के बावजूद उसे भाई नहीं मिला। तब उसे कुछ अंदेशा हुआ। उसने पुलिस को सूचना दी। मोबाइल लोकेशन से बोरानाडा थाना पुलिस ने नाकाबंदी कराई तो अपहरणकर्ताओं को संदेह हो गया। ऐसे में वे उसे सुनसान जगह छोड़कर भाग गए। पीडि़त बोरानाडा थाने पहुंचा और एफआइआर दर्ज कराई।

युवती के मोबाइल नम्बर व अपहरण में प्रयुक्त कार नम्बर के आधार पर तलाश शुरू की गई। तकनीकी पहलूओं से जांच के बाद एसआइ पन्नाराम के नेतृत्व में पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया। पूछताछ में वारदात स्वीकारने पर उसे गिरफ्तार किया गया। उसके भाइयों की तलाश की जा रही है।

हनी ट्रैप के तीन आरोपियों को जेल भेजा

उधर, बोरानाडा थाना पुलिस ने फैक्ट्री व्यवसायी व उसके पुत्र का अपहरण कर हत्या की धमकी देकर पांच लाख रुपए वसूलने के आरोप में गिरफ्तार भाण्डू खुर्द निवासी जगदीश भारती, पचपदरा (बाड़मेर) थानान्तर्गत रेवाड़ा सोढ़ा निवासी विक्रम पुरी और संतोड़ा निवासी हेमंत गिरी को कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। इनका साथी भाण्डू खुर्द निवासी राकेश पुत्र गोबरराम मेघवाल पकड़ में नहीं आया है।

