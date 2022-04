Kidnapp : एक और युवक का अपहरण, राज्य में तलाश (Search in State)

- चचेरे भाई के साथ बाइक पर शहर आ रहा था युवक

- कार में सवार तीन युवकों ने किया अपहरण

जोधपुर Published: April 26, 2022 01:28:42 pm

जोधपुर।

अपहरण के बाद ज्वैलर की हत्या के सातवें ही दिन बोरानाडा थानान्तर्गत (Police station Boranada) सालावास रोड (Salawas road) पर कार में सवार तीन युवकों ने बाइक सवार एक युवक का मंगलवार दिनदहाड़े अपहरण कर (Young kidnapped in a car by 3 man) लिया। अपहरणकर्ताओं की तलाश में राज्यभर में नाकाबंदी (Nakabandi across the State) कराई गई है। फिलहाल उसका सुराग नहीं लग पाया। (No clue of kidnapped young man)

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) हरफूलसिंह (ADCP Harfool singh) ने बताया कि लूनी तहसील में रोहिचा कला (Rohicha Kalla) निवासी गोविंद बिश्नोई का अपहरण (Kinapp of Govind Bishnoi) किया गया है। सुबह साढ़े दस बजे सालावास रोड पर कार में सवार तीन युवकों ने गोविंद व चचेरे भाई दिनेश को रोका और मारपीट करने के बाद गोविंद का कार में अपहरण कर लिया। दिनेश की सूचना पर पुलिस ने कार व अपहरणकर्ताओं की तलाश में नाकाबंदी कराई है। अभी तक किसी का सुराग नहीं लग पाया है। फिलहाल परिजन ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

पुलिस का कहना है कि गोविंद बिश्नोई अपने चचेरे भाई दिनेश के साथ मोटरसाइकिल पर सुबह गांव से जोधपुर की तरफ आ रहा था। सुबह साढ़े दस बजे सालावास रोड पहुंचने पर कार में सवार तीन युवकों ने आड़े फिरकर उन्हें रोका। तीनों युवक नीचे उतरे और मारपीट के बाद गोविंद को जबरन कार में बिठाकर अपहरण कर ले गए। दिनेश ने प्रतिरोध किया, लेकिन वो तीन जनों के सामने बेबस नजर आया।

अपहरण के बाद दिनेश ने परिजन व पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधिकारी वारदातस्थल पहुंचे और कार व अपहरणकर्ताओं की तलाश में राज्य भर में नाकाबंद कराई।

पुलिस का कहना है कि अभी तक अपहरण करने का कारण सामने नहीं आया है, लेकिन अंदेशा है कि लेन-देन के विवाद में अपहरण किया गया है।

Kidnapp : एक और युवक का अपहरण, राज्य में तलाश (Search in State)

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें