Kidnapping : युवक का अपहरण, मारपीट कर छोड़ा

- एक आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर Published: June 12, 2022 11:54:43 pm

जोधपुर।

मण्डोर थाना पुलिस (Police station Mandore) ने आठ मील क्षेत्र में एक वाटिका के पास युवक का कार में अपहरण कर मारपीट (Youth kidnapped in car and assaulted) के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार (one accused arrested in kidnapping) किया। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पुलिस के अनुसार मूलत: बाप थानान्तर्गत सुरपुरा हाल 8 मील में विष्णु विहार निवासी सुनील बिश्नोई गत 18 अप्रेल को घरेलू सामान लेने के लिए घर से निकला तो कार में आए कुछ युवकों ने अपहरण कर लिया था। मारपीट के बाद उसे ओसियां में छोड़ दिया गया था।इस संबंध में 21 अप्रेल को अपहरण व मारपीट का मामला दर्ज कराया गया था। जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर एएसआइ परसाराम व कांस्टेबल पेमाराम ने तलाश कर भोजासर थानान्तर्गत भींयासर के सुभाष नगर निवासी सूरजकरण उर्फ सूरजाराम पुत्र जगदीशराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। उसे रविवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए।

आपसी विवाद में दो पक्ष भिड़े, हिस्ट्रीशीटर घायल

प्रतापनगर सदर थानान्तर्गत चौपासनी रोड के पास पंचोलिया नाडी में आपसी विवाद के चलते रविवार रात दो पक्ष भिड़ गए। इसमें एक हिस्ट्रीशीटर घायल हो गया। पुलिस के अनुसार पंचोलिया नाडी में रात को कुछ लोग एक युवक से झगड़ा करने लग गए। उससे मारपीट होने पर दूसरे पक्ष से भी लोग वहां आ गए। दोनों में विवाद बढ़ गया। वे एक-दूसरे पर मारपीट पर उतारू हो गए। इस दौरान, किसी ने पत्थर फेंक दिए। जो हिस्ट्रीशीटर पिंटू वाल्मिकी के सिर में लगा। वह घायल हो गया और खून बहन लगा। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग कर िस्थति नियंत्रित की। फिर घायल हिस्ट्रीशीटर को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। थानाधिकारी मुक्ता पारीक ने बताया कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। हिस्ट्रीशीटर घायल है। अभी तक झगड़े का कारण पता नहीं लग पाया है।

Kidnapping : युवक का अपहरण, मारपीट कर छोड़ा

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें