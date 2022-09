Killed : ट्रक ने ली इकलौते पुत्र की जान

- पाली हाइवे पर कुड़ी अस्पताल के सामने ट्रक ने बाइक को कुचला

जोधपुर Published: September 29, 2022 11:07:00 pm

जोधपुर।

विवेक विहार थानान्तर्गत (Police station Vivek Vihaar) पाली हाइवे (Pali Highway) पर कुड़ी अस्पताल के सामने तेज रफ्तार व लापरवाही से आए ट्रक की चपेट से बाइक सवार एक युवक (Truck killed young man) की मौत हो गई। मृतक अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। (Deceased was the only child of his parents)

पुलिस के अनुसार मूलत: आसोप (Aasop) में अड़वाड़ों का बास हाल झालामण्ड मरूधर केसरी नगर निवासी अनिल पांगा (24) पुत्र मनीराम जाट मोटरसाइकिल पर शाम को भाकरासनी गांव में अमरबाग आशियाना से घर लौट रहा था। कुड़ी अस्पताल के सामने पहुंचा तो पाली की तरफ से तेज रफ्तार व लापरवाही से आए ट्रक ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। सुभाष नीचे गिर गया और ट्रक ने कुचल दिया। उसके सिर में गंभीर चोट आई। आस-पास के लोगों ने उसे मथुरादास माथुूर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक के चाचा सुभाष की तरफ से ट्रक चालक रूपाराम जाट के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

एएसआइ मदनलाल का कहना है कि मृतक पहले निजी बैंक में काम करता था। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। उसकी मौत से परिवार सदमे में है।

