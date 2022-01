JODHPUR के KOMAL NAHTA फिल्म समीक्षा में बड़ा नाम, अब मिलेगा यह सम्मान

जोधपुर Published: January 28, 2022 11:44:57 pm

जोधपुर। रिफ फिल्म क्लब की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (RIFF) का आठवां संस्करण 25 से 30 मार्च 2022 को आयोजित होगा। रिफ के संस्थापक सोमेन्द्र हर्ष ने बताया कि इस वर्ष रिफ में OUTSTANDING CONTRIBUTION TO THE BUSINESS OF CINEMA का अवार्ड फिल्म व्यापार विश्लेषक KOMAL NAHTA को दिया जाएगा। कोमल नाहटा एक प्रमुख FILM TRADE ANALYST हैं जिनका पैतृक स्थान JODHPUR है। उनकी पत्रिका फिल्म इन्फॉर्मेशन सबसे पुरानी व्यापार पत्रिका है क्योंकि इसकी शुरुआत 1973 में उनके पिता रामराज नाहटा ने की थी। पत्रिका की आज के समय में ऑनलाइन उपस्थिति भी है। फिल्मों और फिल्म व्यवसाय के बारे में कोमल नाहटा के तीखे विश्लेषण को फिल्म व्यापार हलकों में सत्य माना जाता है।

योग्यता से कोमल नाहटा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। C.A के रूप में अर्हता प्राप्त करने के तुरंत बाद प्रकाशन के व्यवसाय में अपने पिता के साथ जुड़ गए। रिफ फिल्म क्लब की मैनेजिंग ट्रस्टी अंशु हर्ष ने बताया की पांच दिवसीय आयोजन में फिल्म स्क्रीनिंग, सेमीनार, वर्कशॉप, टॉक शो, नॉलेज सीरिज एवं कल्चरल इवनिंग का आयोजन होगा।

कोमल नाहटा ने ज़ी के ईटीसी चैनल पर बॉलीवुड बिजनेस शो के साथ ज़ी वल्र्डवाइड पर स्टारी नाइट्स और टाटा स्काई (अब टाटा प्ले) पर कोमल नाहटा और एक कहानी जैसे शोज के होस्ट रह चुके है। उनकी टिप्पणियों और विचारों को हर चैनल पर प्रसारित किया जाता है जिसमें सामान्य रूप से फिल्में और विशेष रूप से बॉलीवुड और समाचार चैनल भी शामिल है। कोमल नाहटा का अपना यूट्यूब चैनल भी है जो कोमल नाहटा ऑफिशियल के नाम से जाता है।

