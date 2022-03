KRISHI MANDI देशी घी में रही तेजी, जीरा ग्वार-गम में नहीं दिखा उतार-चढ़ाव

KRISHI MANDI घी में तेजी, कृषि जिंसें सामान्य

KRISHI MANDI जोधपुर कृषि मंडिय़ों में बुधवार को देशी घी व खाद्य तेलों में तेजी रही। वहीं मसाला फसल जीरा, ग्वार व गम में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया। घी में प्रति टिन 50-75 रुपए व तेलों में प्रति टिन 80-100 रुपए तेजी दर्ज की गई। दलहन, किराणा सहित अन्य कृषि जिंसों के भाव सामान्य रहे। KRISHI MANDI यह भाव कृषि उपज मंडी मण्डोर, बासनी कृषि उपज मंडी व जीरा मंडी से लिए गए है। विभिन्न कृषि जिंसों के भाव रात 6.20 बजे तक इस प्रकार रहे-

KRISHI MANDI Ghee rose sharply, no fluctuation in cumin guar-gum