कृति भारती को अंतरराष्ट्रीय शताब्दी अवार्ड से नवाजा जाएगा

जोधपुर. बाल विवाह निरस्त करवाने की साहसिक अनूठी मुहिम ( campaign against child marriage ) में जुटी सूर्यनगरी के सारथी ट्रस्ट ( Sarathi Trust ) की मैनेजिंग ट्रस्टी व पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉ.कृति भारती ( Dr. Kriti Bharti ) कोलंबो के अंतरराष्ट्रीय संगठन जोन्टा इंटरनेशनल ( Jonta International ) की मेजबानी में आयोज्य बाल विवाह पर अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ( International Conference on Child Marriage ) में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्हें बाल विवाह निरस्त व रोकथाम की अनूठी साहसिक मुहिम के लिए अंतरराष्ट्रीय शताब्दी अवार्ड ( International Centenary Award ) से भी नवाजा जाएगा। गत सौ वर्षों में भारत से पहली बार बाल विवाह संबंिध त मुहिम के लिए डॉ.कृति भारती को एक शख्सियत के तौर पर अवार्ड दिया जा रहा है। डॉ.कृति कांफ्रेंस के एक सत्र में पैनल एक्सपर्ट भी रहेंगी।कोलंबो में जोन्टा इंटरनेशनल की मेजबानी में 4 से 6 अक्टूबर तक तीन दिवसीय बाल विवाह रोकथाम के प्रयासों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेस का आयोजन किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में वैश्विक स्तरीय बाल विवाह के मुद्दे पर विचार-मंथन के लिए विश्व भर के देशों से कई नामचीन संगठन व प्रतिनिधि भागीदारी निभाएंगे, जिसमें भारत का एकमात्र प्रतिनिधित्व सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी व पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉ.कृति भारती करेंगी। इस कॉन्फ्रेंस में बाल विवाह खत्म करने के स्थाई समाधान पर आधारित सत्र भी होगा, जिसमें डॉ.कृति भारती पैनल एक्सपर्ट रहेंगी। वहीं कॉन्फ्रेंस के उदघाटन सत्र के बाद डॉ.कृति भारती के बाल विवाह निरस्त करने की साहसिक मुहिम पर विशेष संबोधन भी होगा, जिसमें डॉ.कृति भारती विश्व के अन्य देशों को बाल विवाह निरस्त करने व बाल विवाह खत्म करने के समाधान की राह दिखाएंगी।

उल्लेखनीय है कि डॉ.कृति की मुहिम को सीबीएसई पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। डॉ.कृति भारती को अन्तर्राष्ट्रीय संगठन गल्र्स नॉट ब्राइट की ओर चेंज मेकर सम्मान, लंदन में अंतरराष्ट्रीय सम्मान, बीबीसी की 100 प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में शामिल होने के अलावा ग्लोबल अवॉर्ड, मारवाड़ रत्न व मेवाड़ रत्न सहित कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है।