Lady selling smack : घर में गुटखा-पान मसाला की तरह बेच रही थी स्मैक

जोधपुर Published: June 04, 2022 10:29:33 pm

जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी थानान्तर्गत (Police station Kudi Bhagtasni) बालाजी नगर िस्थत मकान से 25 ग्राम स्मैक (25 gms smack seized, lady arrested) के मामले में गिरफ्तार महिला पिछले दो-तीन साल से स्मैक की पुडि़यां बेचने में लिप्त (Lady involved in selling smack for 2-3 years) है। स्मैक किससे लाई जा रही थी इस संबंध में उसके पति के पकड़ में आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा।

जांच कर रहे लूनी थानाधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने गत दो जून को बालाजी नगर निवासी नेमाराम बिश्नोई के मकान में दबिश देकर 25 ग्राम स्मैक जब्त की थी। नेमाराम व उसकी पत्नी पूनीदेवी मौके पर नहीं थे। पत्नी पूनीदेवी को बाद में गिरफ्तार किया गया था। उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया हे। जबकि पति नेमाराम अभी तक पकड़ में नहीं आ सका है। जिसकी तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं।

पूछताछ के दौरान महिला ने स्मैक की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी होने से मना कर दिया। उसका पति ही स्मैक लेकर आता था।(lady used to sell smack like gutkha-paan masala)

पुलिस का कहना है कि महिला व उसका पति पिछले दो-तीन साल से स्मैक की खरीद-फरोख्त में लिप्त हैं। स्मैक बेचने के लिए घर में ही दुकान लगा रखी थी।स्मैक की छोटी-छोटी पुडि़यां बनाकर घर से ही गुटखा-सुपारी व पान मसाला की तरह बेचते थे। (lady used to sell smack like gutkha-paan masala) कई बार घर-घर जाकर भी सप्लाई करते थे।पति पकड़ में नहीं आया है।

