Drugs smuggling : मादक पदार्थ की बड़ी खेप जब्त, यहां होनी थी सप्लाई

- 29 क्विंटल डोडा पोस्त (Poppy), दो गिरफ्तार

- छत्तीसगढ़ से जोधपुर ले जाया जा रहा था डोडा पोस्त, दो तस्करों की तलाश में पुलिस

जोधपुर Published: May 07, 2022 10:36:26 pm

जोधपुर।

अजमेर (Ajmer) जिले की किशनगढ़ थाना पुलिस ने एनएच-79 पर नाकाबंदी कर एक ट्रक से 29 क्विंटल 550 ग्राम डोडा पोस्त जब्त (Poppy seized from truck) कर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार (2 men arrested in drugs smuggling) किया। यह मादक पदार्थ छत्तीसगढ़ से जोधपुर (Drugs smuggling from Chhatisgarh to Jodhpur) लाया जा रहा था। दो अन्य तस्कर पकड़ में नहीं आ पाए हैं।

पुलिस के अनुसार डीएसटी की सूचना पर जीवीके टोल प्लाजा से नसीराबाद की तरफ जाने वाले एनएच-79 पर नाकाबंदी कराई गई। तभी संदिग्ध ट्रक आया। जिसे रोककर तलाशी ली गई तो 138 कट्टों में भरा 2900 किलो 550 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जोधपुर जिले में जाम्बा थानान्तर्गत चारणाई गांव निवासी फिरदौस खान और जोधपुर में ही भाकरासनी गांव निवासी भजनलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया।

दो तस्करों ने मंगवाई थी डोडा पोस्त की खेप

पुलिस निरीक्षक नरपतसिंह ने बताया कि गिरफ्त में आए फिरदौस व भजनलाल से पूछताछ की जा रही है। अब तक की पूछताछ में सामने आया कि जब्त डोडा पोस्त छत्तीसगढ़ से लेकर आ रहे थे। जिसे बाप थानान्तर्गत कानासर निवासी हेतराम विश्नोई व भवाद निवासी रावलराम बिश्नोई को सुपुर्द करनी थी। इन दोनों ने यह खेप मंगाई थी। दोनों की तलाश की जा रही है। अब तक की पूछताछ में सामने आया कि जब्त डोडा पोस्त छत्तीसगढ़ से लेकर आ रहे थे। जिसे बाप थानान्तर्गत कानासर निवासी हेतराम विश्नोई व भवाद निवासी रावलराम बिश्नोई को सुपुर्द करनी थी। इन दोनों ने यह खेप मंगाई थी। दोनों की तलाश की जा रही है।

Drugs smuggling : मादक पदार्थ की बड़ी खेप जब्त, यहां होनी थी सप्लाई,Drugs smuggling : मादक पदार्थ की बड़ी खेप जब्त, यहां होनी थी सप्लाई

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें