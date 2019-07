मुरलीधर वैष्णव को लाइफ टाइम अचीवमेंट और सत्यदेव संवितेंद्र को बुक ऑफ दी ईयर का अवार्ड

जोधपुर. श्री जागृति संस्थान की ओर से डॉ. मदन डागा भवन में साहित्यकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया ( Literary award ceremony ) । समारोह में पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ साहित्यकार मुरलीधर वैष्णव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया ( Life Time Achievement Award to Murlidhar Vaishnava )। डॉ.आईदानसिंह भाटी को जागृति साहित्य रत्न अवार्ड सम्मानित किया गया ( Jagriti Sahitya Ratna Award to Dr.Aaidan singh bhati ) । राजस्थानी के वरिष्ठ कवि-कथाकार सत्यदेव संवितेंद्र को उनकी ललित निबंध की पुस्तक अधखुली आंखों के अनामय सपन पर जागृति बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया ( Book of the Year award to Satyadev Sanvitendra )।