महात्मा गांधी केंद्रित मेगा शो ' भारत भाग्य विधाता' में बापू को देख-सुन कर सम्मोहित से हो उठे दर्शक

जोधपुर. राजस्थान के पर्यटन कला और संस्कृति विभाग ( Rajasthan Tourism Department of Arts and Culture ) और जोधपुर के जिला प्रशासन ( district administration of jodhpur ) की साझा मेजबानी में गुजरात के श्रीमद् राजचंद्र मिशन धरमपुर ( Srimad Rajchandra Mission Dharampur ) की ओर से प्रसिद्ध नाटक भारत भाग्य विधाता ( Bharat Bhagya Vidhata Drama ) का शनिवार शाम टाउन हॉल में 86 वां शो हुआ। इस दौरान मोहन से महात्मा ( Mahatma Gandhi latest news ) तक का सफर मंच पर जीवंत व साकार हुआ।