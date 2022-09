Attempt to murder : जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, चार अभी भी फरार

- आपसी रंजिश में एक युवक के दोनों पांव फ्रैक्चर करने का मामला

जोधपुर Updated: September 05, 2022 12:17:15 am

जोधपुर।

महामंदिर थाना पुलिस (Police station Mahamandir) ने भदवासिया सब्जी मण्डी (Bhadwasiya sabji mandi) के मुख्य गेट के पास एक युवक पर जानलेवा हमले (Attempt to murder case) के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर (Main accused arrested in attempt to murder case) हमले में प्रयुक्त लोहे का पाइप बरामद किया। वारदात में शामिल चार अन्य आरोपी अभी पकड़े नहीं जा सके हैं।

पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश के चलते पहाड़गंज द्वितीय निवासी स्वरूपसिंह पुत्र लालसिंह पर गत 26 जुलाई को भदवासिया सब्जी मण्डी गेट पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया था। जिससे उसे दोनों पांव फ्रैक्चर हो गए थे। उस अधमरा छोड़ हमलावर फरार हो गए थे। घायल स्वरूप को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर्चा बयान के आधार पर 27 जुलाई को देवेन्द्र सिंह व अन्य के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया था।

एएसआइ रूपाराम ने हमले के मुख्य आरोपी मूलत: शेरगढ़ थानान्तर्गत तिब्बना हाल पहाड़गंज द्वितीय निवासी देवेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया। उसे एक दिन के रिमाण्ड पर लिया गया। उसकी निशानदेही से लोहे का पाइप बरामद किया गया। रिमाण्ड अवधि समाप्त होने पर उसे रविवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इससे पहले वाजिद अली को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमले में शामिल तुषारसिंह, साहिल, दीपक और जितेन्द्र अभी तक फरार हैं।

