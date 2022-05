Dakaiti with Jwellery : सुनार से डकैती का मुख्य आरोपी ऐसे आया पकड़ में

- मोपेड को टक्कर मार ज्वैलर से लाखों के आभूषण लूटने का मामला, तीन मददगार भी गिरफ्त में

जोधपुर Published: May 31, 2022 11:28:37 pm

जोधपुर।

झंवर थाना पुलिस (Police station Jhanwar) ने धवा में ज्वैलर से लाखों के सोने-चांदी के आभूषण डकैती (Lakhs of Gold and silver ornaments robbery) के मामले में फरार मुख्य आरोपी सहित चार और युवकों को गिरफ्तार (4 More accused arrested in robbery with jweller case) किया। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार (Total 14 arrested in Jweller robbery case) किया जा चुका है।

थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि गत 10 अप्रेल की देर शाम धवा निवासी बाबूलाल सोनी मोपेड पर दुकान से घर लौट रहे थे। घर से कुछ पहले कार में सवार कुछ युवकों ने मोपेड को टक्कर मार ज्वैलर को नीचे गिरा दिया था। फिर बैग लूटकर भाग गए थे। बैग में 12 सौ ग्राम सोना व 17 किलो चांदी के आभूषण थे। कार के आधार पर पुलिस ने 20 अप्रेल को वारदात का खुलासा कर दो भाइयों के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

तब से मुख्य आरोपी अभयसिंह फरार चल रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एसआइ महेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर दबिश देकर बालेसर थानान्तर्गत बस्तवा में सुण्डों का बास निवासी अभयसिंह (22) पुत्र चिमनसिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में डकैती में सहयोगी और लूट के आभूषण खरीदने वालों का पता लगा। ऐसे में सहयोगी सुण्डों का बास निवासी ओमसिंह (29) पुत्र मोहन सिंह, मूलत: सोजत (पाली) में बीजा के गजानंद रोड हाल मगरा पूंजला में गहलोतों का बास निवासी मनोज कुमार (42) पुत्र तेजराज सोनी व गोकुलजी की प्याऊ के पास चैनपुरा बावड़ी निवासी विजय (30) पुत्र रावलराम सोनी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। इससे पहले दस आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। कार्रवाई में हेड कांस्टेबल महेन्द्र व जब्बरसिंह, कांस्टेबल पेम्पाराम व दिनेश कुमार भी शामिल थे।

