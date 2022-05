Robbery : डकैती के मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर (Wanted Historysheeter) ने सुनारों को बेचे थे जेवर

- ज्वैलर से लाखों रुपए के सोने व चांदी की डकैती प्रकरण

- हिस्ट्रीशीटर व सोना-चांदी खरीदने के आरोप में दो सुनार गिरफ्तार





जोधपुर Published: May 17, 2022

जोधपुर।

झंवर थाना पुलिस (Police station Jhanwar) ने धवा गांव (Dhawa village) में गत माह एक ज्वैलर से (Lakhs of oranaments robbery with jweller) लाखों रुपए के सोने व चांदी के आभूषण की डकैती के मामले में फरार एक हिस्ट्रीशीटर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार (3 arrested along with historysheeter in robbery case) किया। छह आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं।

पुलिस के अनुसार गत दस अप्रेल को धवा गांव निवासी बाबूलाल सोनी से कार में सवार कुछ युवकों ने 12 सौ ग्राम सोना व 17 किलो चांदी के आभूषण लूट लिए गए थे। इस मामले में देचू थानान्तर्गत केतू के काछबनगर निवासी विक्रम बिश्नोई मुख्य आरोपी है और वारदात के बाद से फरार था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सोमवार रात उसके ठिकाने पर दबिश दी और काछबनगर निवासी विक्रम (26) पुत्र सूरजाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में सामने आया कि उसने डकैती का सोना व चांदी कुछ ज्वैलर को बेच दिए थे। इस आधार पर पुलिस ने सुनारों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। जेवर खरीदने की पुष्टि होने पर शेरगढ़ थानान्तर्गत रायसर निवासी माधुलाल (35) पुत्र शंकरलाल सोनी व देवातू गांव निवासी मनीष (35) पुत्र पप्पू उर्फ जगदीश सोनी को गिरफ्तार किया गया। इनसे डकैती के सोने व चांदी के आभूषण बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि गत दस अप्रेल को वारदात के बाद पुलिस ने कार से मिले सुराग के आधार पर बीस अप्रेल को दो भाइयों के साथ चार जनों को गिरफ्तार किया था। इनसे लाखों का सोना व चांदी बरामद किया गया था। इनके बाद दो अन्य आरोपी भी गिरफ्त में लिए गए थे।

