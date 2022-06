Rape : नहा रही महिला का वीडियो-फोटो बनाए, ब्लैकमेल (Blackmailing and Rape) कर देह शोषण

- तीन महीने तक युवक की ब्लैकमेलिंग का शिकार होती रही महिला, अब उठाया यह कदम

- ब्लैकमेलिंग से गर्भवती होने पर गर्भपात करवाने का आरोप

जोधपुर Published: June 05, 2022 01:17:42 pm

जोधपुर।

जिले में एक युवक ने पहले तो पड़ोस के मकान में रहने वाली एक महिला का नहाते हुए का अश्लील वीडियो व फोटो बना (Porn video and photo of woman taking a bath) लिए। फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लग (started blackmailing to a lady by threatening viral video-photo) गया। उसने महिला का बलात्कार करने के बाद तीन महीने तक देह शोषण (3 month sextuartion of a lady after rape) किया। जिससे महिला कई बार गर्भवती (lady got pregnent after rape then accused oborted) हो गई तो युवक ने गोलियां देकर गर्भपात भी करवा दिया। उसकी हरकतों से आहत होकर महिला थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया।

पुलिस के अनुसार एक महिला की शिकायत पर पड़ोसी युवक के खिलाफ बलात्कार व ब्लैकमेलिंग करने का मामला दर्ज किया गया है। पीडि़ता के बयान दर्ज कर मेडिकल कराया गया है। आरोप है कि गत 25 फरवरी को वह घर में अकेली थी। इस दौरान वह नहा रही थी। तब पड़ोसी युवक वहां आया और नहा रही महिला का चुपके से वीडियो व फोटो बना लिए। फिर फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर महिला से बलात्कार किया। इसके बाद वह ब्लैकमेल कर उसका देह शोषण करने लग गया। इससे वह गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसे कुछ गोलियां दीं। जिससे उसका गर्भपात हो गया। खून अधिक बहने से उसे कमजोरी आ गई। युवक ने उसे जाने से मारने की धमकियां भी दी। आखिर में तंग व परेशान होकर महिला थाने पहुंची और युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने जांच शुरू कर महिला का मेडिकल कराया है। साथ ही बयान दर्ज किए गए हैं। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

