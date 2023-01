MD Drugs : मैट्रो सिटी से गांवों तक फैली एमडी ड्रग्स

जोधपुरPublished: Jan 13, 2023 11:52:39 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- स्मैक के बाद अब एमडी ड्रग्स ने दो साल में जड़ें पसारी

- जिम्मेदार विभाग छोटी छोटी कार्रवाईयों से कर रहे हैं खानापूर्ति

जोधपुर।

देश के मैट्रो शहरों (Metro cities) की रेव पार्टियों (Rev party) में काम आने वाली एमडी ड्रग्स (MD Drugs) जोधपुर ही नहीं समूचे मारवाड़ में फैल (MD drugs spreads in all over Marwar) चुकी है। मात्र दो-ढाई सालों में एमडी ड्रग्स ((मिथाइल एनेडियोक्सी मेथामफेटामाइन)) (MD) ने न सिर्फ शहर के गली-मोहल्ले बल्कि गांवों तक युवाओं को जकड़ लिया है। युवा पीढ़ी के अलावा बुजुर्ग भी नशे की दलदल में धंसते जा रहे हैं। ड्रग्स की रोकथाम के लिए जिम्मेदार पुलिस व नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी ) खानापूर्ति में ही लगी हैं। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में पिछले दो साल में मात्र एक किलो 163 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की है। वहीं, बीकानेर पुलिस की सूचना पर जिले की लोहावट थाना पुलिस ने गत माह जम्भेश्वर नगर में एक एसयूवी से 3 किलो तीन सौ ग्राम अफीम जब्त की थी। जो जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई थी।

सिर्फ दो से ढाई साल में फैला नशे का जाल

एमडी ड्रग्स का नशा बड़े शहरों की रेव पार्टियों में होता रहा है। मुम्बई, अहमदाबाद व अन्य शहराें से होकर एमडी ड्रग्स राजस्थान में आनी शुरू हुई। शुरूआती दिनों में जालोर के सांचौर और बाड़मेर क्षेत्रों में एमडी ड्रग्स ने धीरे-धीरे जाल फैलाया। अब मात्र दो-ढाई साल में यह नशा न सिर्फ शहर बल्कि दूर-दराज के गांवों तक फैल चुका है।

पहले गुजरात अब मेवाड़ के रास्ते तस्करी

एनसीबी सूत्रों की मानें तो एमडी ड्रग्स मुम्बई व गुजरात से राजस्थान में आनी शुरू हुई थी। जैसे-जैसे इसका जाल फैलता गया वैसे-वैसे तस्कर की सक्रिय होते गए। गुजरात के बाद एमपी और भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ से भी मारवाड़ में एमडी ड्रग्स तस्करी की जा रही है। गत 15 दिसम्बर की मध्यरात्रि लोहावट थानान्तर्गत जम्भेश्वर नगर में मनीष शेखाणी के घर के बाहर से जब्त 3.3 किलो एमडी ड्रग्स जैसलमेर के मदासर के एक व्यक्ति ने सप्लाई की थी। वहीं, गत अप्रेल में भीलवाड़ा में भी 75 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स जब्त की गई थी। जिसकी सप्लाई जोधपुर में होनी थी।

गुटखा-पान मसाला खाने वालों फंस रहे जाल में

एमडी ड्रग्स को गुटखा अथवा पान मसाला में मिलाकर खाया जाता है। ड्रग्स तस्कर ऐसे ही लोगों को शिकार बनाते हैं जो पान मसाला या गुटखा खाते हैं। पान मसाला में ड्रग्स मिक्स होने से कोई आसानी से संदेह भी नहीं करता है।

मादक पदार्थ तस्करी पर कार्रवाई

वर्ष-------------कुल मामले दर्ज--------------स्मैक जब्त------------एमडी ड्रग्स जब्त

2019----------62--------------------------215 ग्राम-------------00

2020----------69--------------------------1.077 किलो----------00

2021----------80--------------------------185 ग्राम-------------832 ग्राम

2022----------137------------------------463 ग्राम-------------331.496 ग्राम

(नोट : - यह आंकड़े पुलिस कमिश्नर कार्यालय से प्राप्त हैं।)