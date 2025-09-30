JDA ने मिडिल क्लास फैमिली को दिया बड़ा झटका, इस आवासीय योजना में नहीं कर सकेंगे आवेदन

जोधपुर। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से हाल ही लॉन्च की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर आवासीय योजना, ग्राम चौका में भूखंडों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योजना का ले-आउट व विवरण जेडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन इस योजना में 6-12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वर्ग को पूरी तरह से भूखंड आवंटन से बाहर रखे जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। योजना के अनुसार इन आय वाले आवेदकों के लिए कोई भूखंड उपलब्ध नहीं है। न तो इस वर्ग को आवेदन का अवसर दिया और न ही भूखंडों की कोई संख्या आरक्षित रखी गई है।