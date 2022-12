Mollestation : क्लब में मासूम से छेड़छाड़, व्यवसायी गिरफ्तार

जोधपुरPublished: Dec 25, 2022 10:08:36 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- शहर के प्रतिष्ठित क्लब में एक और वारदात

- मासूम के रोने पर परिजन ने कारण पूछा तो वृद्ध व्यवसायी की हरकत के बारे में अवगत कराया

Mollestation : क्लब में मासूम से छेड़छाड़, व्यवसायी गिरफ्तार

जोधपुर।

शहर के प्रतिष्ठित उम्मेद क्लब (Mollestation in Ummed club) में आयोजित समाज की खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान बैडमिंटन खेल रही एक मासूम बालिका (Mollestation in Badmindton court in ummed club) से एक वृद्ध व्यवसायी ने रविवार को छेड़छाड़ की। बालिका के रोने पर परिजन ने कारण पूछा तो उसने व्यवसायी की हरकत के बारे में जानकारी दी। उदयमंदिर थाना पुलिस ने छेड़छाड़ व पोक्सो की धाराओं में एफआइआर दर्ज कर व्यवसायी को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी लेखराज सिहाग ने बताया कि उम्मेद क्लब में माहेश्वरी समाज की स्पोर्ट्स प्रतियोगिता चल रही है। बैडमिंटन कोर्ट पर कुछ बालिकाएं बैडमिंटन खेल रही थी। तभी क्लब के एक सदस्य के कार्ड पर आए जयकिशन सोनी बैडमिंटन कोर्ट पहुंचा और उनके साथ बैडमिंटन खेलने लगा। इस दौरान उसने सात साल की मासूम से छेड़छाड़ कर दी। ऐसा करते ही मासूम रोने लगी।

उसके रोने व चिल्लाने की आवाज सुन क्लब में मौजूद परिजन पास पहुंचे और कारण पूछा। तब मासूम ने वृद्ध की हरकत के बारे में जानकारी दी। परिजन उसे उलाहना देने लगे। साथ ही क्लब पदाधिकारियों को हरकत के बारे में अवगत कराया गया।

क्लब पदाधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचित कर मौके पर बुलाया। पुलिस ने पीडि़ता से बात की और आरोपी जयकिशन सोनी को पकड़कर थाने ले गई, जहां मासूम के पिता ने पोक्सो व छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मूलत: ओसियां में जैन मंदिर के पास हाल चौपासनी निवासी जयकिशन सोनी (60) पुत्र हनुमान प्रसाद माहेश्वरी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी को संभवत: सोमवार को पोक्सो व छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है।

वहीं, मासूम के बयान दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

परिचित के कार्ड पर क्लब आया था आरोपी

आरोपी जयकिशन सोनी क्लब का मैम्बर नहीं है। उसका परिचित क्लब मैम्बर है। वह उसके कार्ड पर क्लब में आया था। पुलिस का कहना है कि वारदात के दौरान मैम्बर साथ नहीं था।

शॉवर ले रही युवती का वीडियो बनाने का है आरोप

गत 25 अप्रेल को एक युवती ने क्लब में एक व्यक्ति के खिलाफ शॉवर लेने के दौरान रोशनदान से चोरी छुपे वीडियो बनाने का एक मामला उदयमंदिर थाने में दर्ज किया गया था। युवती स्विमिंग करने आई थी और उसके बाद शॉवर ले रही थी।

------------------

दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी

'क्लब के किसी मैम्बर के साथ आए गेस्ट ने छेड़छाड़ की है। जीएम ने रिपोर्ट दी है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।'

सीआर भंसाली, सचिव, उम्मेद क्लब।