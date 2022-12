Mollestation in Club : क्लब में मासूम से छेड़छाड़ : व्यवसायी को जेल भेजा

जोधपुरPublished: Dec 28, 2022 12:18:11 am Submitted by: Vikas Choudhary

- बैडमिंटन खेल रही मासूम से छेड़छाड़ का मामला

जोधपुर।

शहर के प्रतिष्ठित क्लब में बैडमिंटन खेल रही मासूम से छेड़छाड़ (Mollestation in club with minor girl) करने के मामले में उदयमंदिर थाना पुलिस (Police station Udaimandir) ने आरोपी व्यवसायी को मंगलवार को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया। (Mollestation in Ummed club) (Businessman sent to Judicial custody in mollestation Case)

थानाधिकारी लेखराज सिहाग (CI Lekhraj Sihag) ने बताया कि प्रकरण में मूलत: ओसियां में जैन मंदिर के पास हाल 9वीं चौपासनी रोड निवासी व्यवसायी जयकिशन सोनी को गिरफ्तार किया गया था। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। गौरतलब है कि उम्मेद क्लब में एक समाज की खेलकूद प्रतियोगिता चल रही थी। इस दौरान गत रविवार को आरोपी किसी मैम्बर के कार्ड पर बतौर गेस्ट क्लब पहुंचा, जहां बैडमिंटन कोर्ट पर खेल रही सात साल की मासूम बच्ची से उसने छेड़छाड़ कर दी थी। मासूम के चिल्लाने व रोने पर परिजन वहां आए तो उसने पूरी बात बताई थी। पुलिस भी मौके पर आई थी और पोक्सो व छेड़छाड़ में मामला दर्ज कर आरोपी जयकिशन को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।