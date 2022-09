Mollestation : छात्राओं से अभद्र व्यवहार, पीटीआइ गिरफ्तार

- विद्यालय की 12 छात्राओं ने अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया था

जोधपुर Published: September 06, 2022 11:13:31 pm

जोधपुर।

विद्यालय में 12 छात्राओं से अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ (Mollestation with school grils by PTI) करने के आरोपी शारीरिक शिक्षक (पीटीआइ) को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार (PTI arrested in mollestation case) कर लिया। विद्यालय प्रशासन ने उसे निलम्बित कर दिया था। (PTI suspended by school after mollestation alligence)

पुलिस ने बताया कि गत दो सितम्बर को विद्यालय के प्राचार्य ने बारह छात्राओं की तरफ से विद्यालय के ही पीटीआइ के खिलाफ छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार करने का मामला दर्ज कराया था। इस संबंध में जांच के बाद पीटीआइ पर आरोप प्रमाणित माने गए थे। पुलिस की विशेष टीम ने पाली में दबिश देकर पीटीआइ को हिरासत में लिया। जोधपुर लाकर पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

विद्यालय की जांच कमेटी ने किया था निलम्बन

एफआइआर दर्ज कराए जाने के बाद विद्यालय प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की थी। जिसमें 12 छात्राओं से पीटीआइ के बारे में जानकारी हासिल की गई थी। इसके बाद पीटीआइ को निलम्बित कर दिया गया था। उसका पाली के विद्यालय में मुख्यालय किया गया था। पीटीआइ ज्वॉइनिंग के लिए मंगलवार को पाली पहुंचा था, जहां से हिरासत में ले लिया गया।

मजिस्ट्रेट के समक्ष 8 छात्राओं के बयान

पुलिस का कहना है कि विद्यालय की बारह छात्राओं ने पीटीआइ पर अभद्र व्यवहार व गलत नजर रखने का आरोप लगा शिकायत की थी। विद्यालय की जांच कमेटी के समक्ष सभी छात्राओं ने बयान दिए थे, लेकिन पुलिस के समक्ष 11 छात्राओं ने बयान दर्ज कराए थे। वहीं, मजिस्ट्रेट के समक्ष आठ छात्राओं ने ही बयान दर्ज कराए थे।

