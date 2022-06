Sucide of murder : बच्चों को खेलता छोड़ मां ने उठाया यह कदम, जानें क्या है कारण?

- प्रताड़ना से आहत महिला ने फंदा लगाया

जोधपुर Published: June 29, 2022 10:29:07 pm

जोधपुर।

लूनी थानान्तर्गत (Police Station Luni) सिंघासनी गांव के मकान में एक महिला ने चारपाई की रस्सी से हुक पर फंदे से लटककर जान (A lady sucide herself by hanging) दे दी। पति और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या को दुष्प्रेरित का मामला दर्ज किया गया है।(FIR registered against lady's husband and in Law's)

थानाधिकारी ईश्वरचंद पारीक ने बताया कि सिंघासनी गांव निवासी किरण (28) पत्नी अशोक मेघवाल ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। उसने मंगलवार देर शाम खुद को कमरे में बंद किया और चारपाई की रस्सी काटकर फंदा लगाकर हुक पर लटक गई थी। तीनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। पति व अन्य सदस्य बाहर थे। पति घर लौटा तो पत्नी को कमरे में बंद पाया। उसने किसी तरह कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर पत्नी को फंदे पर लटका पाया। तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आस-पास के ग्रामीण वहां एकत्रित हुए। मोड़ी जोशियान निवासी पीहर पक्ष को सूचना दी गई।

इस बीच, बुधवार को पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। मोड़ी जोशियान निवासी मृतका के भाई प्रकाश ने बहन के पति अशोक, सास-ससुर व अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज के लिए तंग व प्रताडि़त करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंपा।भाई का आरोप है कि नौ साल पहले बहन की शादी अशोक से कराई गई थी। उसके तीन बच्चे हैं। पति व अन्य ससुराल वाले दहेज के लिए तंग-प्रताडि़त करते थे। इसी से परेशान होकर उसने आत्महत्या की है।

Sucide of murder : बच्चों को खेलता छोड़ मां ने उठाया यह कदम, जानें क्या है कारण?

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें