आउटर के साथ इनर ब्यूटी होना भी बहुत जरूरी : मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ डेजर्ट स्वाति जांगिड़

एम आई जाहिर / जोधपुर. ब्यूटी फील्ड में जोधपुर की सौंदर्य बालाएं छाई हुई हैं। ब्यूटी सेगमेंट की एेसी ही लाइमलाइट पर्सनैलिटी का नाम है स्वाति जांगिड़ ( swati Jangid )। ब्लूसिटी ( blue city ) की मिसेज स्वाति जांगिड़ ( swati Jangid ) मिसेज इंडिया का खिताब जीत चुकी हैं। वे सैकण्ड रनर अप ( Mrs India second runner up ) रही थीं और उन्हें मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ डेजर्ट ( Mrs India Queen of Desert ) का खिताब मिल चुका है। फैशन डिजाइनर निधि तोमर ( Nidhi Tomar ) ने उनका हुनर निखारा है। वे फैशन ईवंट और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से प्रभावित हैं। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। वे एक मॉडल, सोशल वर्कर, टीचर और होम मेकर भी हैं। स्वाति वीमन एम्पॉवरमेंट के लिए भी काम कर रही हैं। वे जरूरतमंदों को मुफ्त में पर्सनैलिटी डवलपमेंट व इंग्लिश स्पीकिंग सिखाती हैं । पेश है मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ डेजर्ट से बातचीत ( interview )के संपादित अंश :

ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बाहरी के साथ आंतरिक सौंदर्य को भी महत्व दिया जाता है। आपका क्या कहना है?

स्वाति -बाहर की सुंदरता तो होनी ही चाहिए। साथ में ही अंदर की सुंदरता भी जरूरी है। क्योंकि मन सुंदर तो तन भी सुंदर सभी द्वेष भावनाओं से अलग होता है।

आपकी नजर में खूबसूरती की परिभाषा क्या है ?

स्वाति -खूबसूरती हमेशा पॉजीटिव रहने दें। इनर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन मेक्स ब्यूटीफुल!

ब्यूटी टेलेंट के बारे में आपका विजन क्या है?

स्वाति -मेरा विजन है जोधपुर और पूरे राजस्थान में फैशन को आगे ले जाना। साथ ही स्मॉल (छोटे) इंडस्ट्रीज के हुनर और कला को आगे लाना।

कान्टेस्ट में जजेज की ओर से आपसे पूछा गया सवाल क्या था और आपने उसका क्या जवाब दिया?

स्वाति -मुझसे प्रेशर मैनेज करने के बारे में सवाल पूछा गया था। मैं जब भी प्रेशर में होती हूं तो 5 मिनट के लिए मेडिटशन करती हूं और जो भी मन में होता है, उसे अपने पेरेंट्स, हसबैंड के साथ शेयर कर के शांत हो जाती हूं और डॉगीज को भोजन खिलाती हूं।

आजकल हो रहे ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स के बारे में आपका क्या कहना है?

स्वाति -आजकल बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स हो रहे हैं। यूथ को किसी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले देखना चाहिए कि वह कौन करवा रहा है, उसकी अॅाथेन्टिसिटी क्या है? रेपुटेड और रजिस्टर्ड है या नहीं? केवल ग्लैमर देख कर कान्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना ठीक नहीं है।

इन दिनों क्या कर रही हैं और आपका फ्यूचर प्लान क्या है?

स्वाति - मैं ईवंट, पेड् सूटस , ब्राड एंबेसेडर , ज्यूरी मेंबर , ग्रोमिग पाटर्नर व स्पोकन इंग्लिश के फील्ड में एक्टिव हूं और म्यूजिक एलबम में काम करना व इंडिया में लीड मॉडल बनना चाहती हूं।

यूथ के लिए ब्यूटी और फिटनेस के टिप्स दें

स्वाति- कम खाएं, लेकिन अच्छा खाएं। रात को अगले दिन के लिए अच्छी प्लानिंग कर के सोएं। आप कभी किसी की कॉपी ना करें, बस यूनीक रहें, अपनी लाइफ स्टाइल बनाएं। कुदरत से अपना जुड़ाव रखें ओर नेचर के साथ कम से कम रोज 1 घंटा बिताएं, ताकि मन सुंदर व मनमोहक रहे। सभी से प्यार करें और जिंदगी में अपने मकसद पर काम करें। अपना मेन फोकस खुद पर करें।