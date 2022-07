Murder : बंदोली की दावत में चाकू घोंपे, युवक की हत्या (Murder in marriage)

- बापू कॉलाेनी में देर रात वारदात, दो घायल, हमलावर फरार

जोधपुर Published: July 17, 2022 01:53:10 am

जोधपुर।

प्रतापनगर सदर थानान्तर्गत (Police station Pratapnagar Sadar) बापू कॉलोनी (Bapu Colony) में बंदोली की दावत के दौरान शनिवार देर रात दो पक्षों में उपजे विवाद के चलते चाकू से हमले में एक युवक की हत्या (Murder by stab attack in bandoli) कर दी गई। दो युवक घायल (two injured in stab attack in marriage function) हुए हैं। हमलावर मौके से फरार हो गए। (Murder in marriage function)

पुलिस के अनुसार कॉलोनी में शादी को लेकर बंदोली और दावत का कार्यक्रम था। जिसमें शामिल के लिए कॉलोनी के साथ ही बाहर के कई लोग आए थे। देर रात ग्यारह बजे आपसी रंजिश के अलावा डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों तरफ से युवक आमने-सामने हो गए और वे एक-दूसरे से मारपीट करने लगे।

इस दौरान कुछ युवकों ने चाकू व अन्य हथियार निकाल लिए और दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। जिससे कबीर नगर निवासी अमन खान पुत्र इकबाल पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए। जिससे वह खून से लथपथ हो गया। उसे महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चाकू से हमले में दो और युवक भी घायल हुए हैं। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर वारदात के बाद भाग गए। जिनकी तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गईं हैं।

एक माह पहले हुई थी चाकूबाजी

क्षेत्रवासियों का कहना है कि अमन खान व दूसरे पक्ष के बीच करीब एक माह पहले झगड़ा हुआ था। जिसमें चाकू से वार किए गए थे, लेकिन मोहल्लेवासियों ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों में राजीनामा करवा दिया था, लेकिन रंजिश खत्म नहीं हुई। इसी बीच, दावत में दोनाें पक्ष आमने-सामने हो गए। डीजे बजाने को लेकर फिर से दोनों में विवाद हो गया और उसी के चलते हत्या कर दी गई।

Murder : बंदोली की दावत में चाकू घोंपे, युवक की हत्या (Murder in marriage)

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें