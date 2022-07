Murder of Brother Sister : पति की निशानी से पत्नी ने भेजा था हत्या का संदेश

- कार से कुचलकर भाई-बहन की हत्या का मामला, मृतक की पत्नी को जेल भेजा

जोधपुर Updated: July 21, 2022 10:47:35 pm

जोधपुर।

लूनी में सर गांव रोड पर कार से कुचलकर भाई-बहन की हत्या करवाने में (Murder of brother and sister case) शामिल भाई की पत्नी को लूनी थाना पुलिस ने गुरुवार को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा (murder of brother-sister case : accused wife send to Jail) दिया। उसका मोबाइल जब्त किया (Police seized mobile of accused wife) गया है। जो जांच के लिए एफएसएल (FSL) भेजा जाएगा। उधर, हत्याकाण्ड का मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। जिसकी तलाश की जा रही है।

थानाधिकारी ईश्वरचंद पारीक ने बताया कि प्रकरण में गिरफ्तार लूनी निवासी गुड्डी पत्नी रमेश पटेल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। उसके मोबाइल को एफएसएल भेजा जाएगा। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी शंकर पटेल व गुड्डी में प्रेम संबंध थे। शादी के तीन साल होने के बावजूद दोनों में घनिष्ठता थी। आरोपी गुड्डी को उसके पति रमेश ने मोबाइल दिलाया था। गत सोमवार सुबह पति रमेश व मौसेरी बहन कविता पटेल मोटरसाइकिल पर घर से निकले तो गुड्डी ने उसी मोबाइल से प्रेमी शंकर को संदेश भेजकर सूचित किया था। शंकर ने कार लेकर तैयार खड़े रमेश को अवगत कराया था और फिर रमेश ने कार से कुचलकर रमेश व कविता की हत्या कर दी थी।

पुलिस ने गुड्डी का मोबाइल जब्त किया है। उसने शंकर को भेजे संदेश डिलीट कर दिए हैं। जिन्हें रिकवर करवाने के लिए अब पुलिस मोबाइल को एफएसएल भेजेगी।

एक लाख रुपए में हत्या के लिए राजी हुआ था रमेश

प्रकरण में नंदवान गांव निवासी राकेश पुत्र आइदानराम सुथार, बासनी झूठा गांव निवासी सोहनराम पुत्र जेठाराम पटेल और सालावास निवासी रमेश पुत्र ढलाराम माली पांच-पांच दिन रिमाण्ड पर हैं। पूछताछ में सामने आया कि रमेश व शंकर ने हत्या के लिए दिल्ली से एक माह पहले कार खरीदी थी। शंकर ने भी रुपए दिए थे। इसके अलावा शंकर ने हत्या के लिए रमेश को एक लाख रुपए देने की बात कही थी। काम होने पर और राशि भी देने वाला था। इस संबंध में पुलिस आरोपी से तस्दीक कर रही है।

महिला के नाम से सेव था प्रेमी का नम्बर

शादी के बावजूद आरोपी गुड्डी व शंकर पटेल में संबंध थे। उनमें मोबाइल पर बातचीत भी होती थी। गुड्डी ने शंकर के मोबाइल नम्बर किसी महिला के नाम से सेव कर रखे थे। जबकि पति के नम्बर कोई और नाम से सेव था।

आरोपी गुड्डी।

