Murder of Lady : महिला की हत्या कर सूचना दी नींद की गोलियां खाईं

- पति, सास-ससुर व देवर पर एफआइआर दर्ज, दहेज के लिए कर रहे थे तंग व प्रताडि़त

जोधपुर Published: June 28, 2022 11:26:31 pm

जोधपुर।

महामंदिर थानान्तर्गत (Police station Mahamandir) पावटा सी रोड (Paota C Road) पर आकाशवाणी (Aakashwani) के पीछे मकान में मंगलवार को एक महिला की संदिग्ध हालता में मौत हो गई (Lady died under suspicious circumstances)। मृतका के भाई ने दहेज के लिए तंग-प्रताडि़त व हत्या करने का आरोप लगाकर मृतका के पति, सास-ससुर व देवर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया।(Murder FIR against husband and In law's)

थानाधिकारी लेखराज सिहाग ने बताया कि आकाशवाणी के पीछे निवासी अनुलता पत्नी अतुल परिहार की संदिग्ध हालात में मौत हुई है। मदेरणा कॉलोनी निवासी सुरेश पुत्र चुन्नीलाल चौहान ने बहन के पति अतुल, सास रेणु, ससुर खेतसिंह और देवर आदित्य के खिलाफ दहेज के लिए तंग व प्रताडि़त और हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। जांच की जा रही है।

आरोप है कि अनुलता की शादी 23 जनवरी 2007 को अतुल से हुई थी। 23 मार्च 2009 को बहन के पुत्र का जन्म हुआ था। शादी के बाद से पति व अन्य आरोपी बहन को दहेज के लिए तंग व प्रताडि़त कर रहे थे। वे कार व बीस लाख रुपए की मांग कर रहे थे। साथ ही मारपीट व बेइज्जत करते थे। वर्ष 2015 में बहन को घर से निकाल दिया गया था, लेकिन पीहर पक्ष व समाज के लोगों ने समझाइश कर उसे ससुराल छोड़ा था। इस बीच, मंगलवार सुबह छह बजे बहन के ससुर ने पीहर पक्ष को बहन की तबीयत खराब होने की सूचना दी। परिजन मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंचे, जहां बहन को मृत पाया।

पुलिस का कहना है कि सुबह छह बजे मृतका को उसके पुत्र ने कमरे में देखा तो चिल्लाने लगा था। अन्य परिजन वहां आए और फिर गंभीर हालत में मथुरादास माथुर अस्पताल ले गए थे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था।

नींद की गोलियां खाने से तबीयत बिगड़ने की दी सूचना

पीहर पक्ष का आरोप है कि ससुर ने बहन के नींद की गोलियां खाने से तबीयत खराब होने व अस्पताल लेकर जाने की सूचना दी थी। दो भाई अस्पताल पहुंचे तो बहन को मृत पाया था। ससुराल वाले अस्पताल से शव बाहर ला रहे थे, लेकिन पीहर पक्ष ने पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। साथ ही मामला दर्ज कराया।

