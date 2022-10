Murder : ससुराल से लौटे श्रमिक की चाकू घोंपकर हत्या

- ब्लाइण्ड मर्डर, हत्या करने वालों का सुराग तक नहीं

जोधपुर Published: October 15, 2022 11:36:14 pm

जोधपुर।

बासनी थानान्तर्गत (Polcie station Basni) बिहारी कॉलोनी व धर्मकांटा के बीच मोपेड से टक्कर मारने के बाद पेट में चाकू घोंपकर एक श्रमिक की हत्या (Murder of a labour) कर दी गई। हत्या करने वाले का सुराग तक नहीं लग सका। (Blind murder of a labour) अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। (Murder in knife attack of a labour)

पुलिस के अनुसार मूलत: टोंक जिले में सांखना के आचार्यों का मोहल्ला हाल बासनी निवासी लोकेश 22 पुत्र रतनलाल चोबदार की पेट में चाकू घोंपकर हत्या की गई है। मृतक के पिता रतनलाल की ओर से अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। वारदातस्थल व आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से हत्यारे का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एम्स में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंपा गया।

ससुराल से लौटने के कुछ घंटे बाद हमला

मृतक लोकेश चार साल से बासनी की एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। पत्नी के बीमार होने पर गत 6 अक्टूबर को वह जयपुर में ससुराल गया था, जहां से 13 अक्टूबर को वह जोधपुर लौटा था। देर रात वह फैक्ट्री से लौट रहा था। तब रास्ते में उस पर किसी ने चाकू से हमला कर दिया था। उसे एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।

आरोप : मोपेड ने टक्कर मारी, फिर चाकू घोंपा

पुलिस का कहना है कि लोकेश बिहारी कॉलोनी व धर्मकांटा के बीच गंभीर घायलावस्था में मिला था। पुलिस मौके पर पहुंची तो पेट से खून निकल रहा था। कमीज खून से सनी थी। एम्स ले जाने के दौरान उसने बताया कि किसी ने उसे मोपेड से टक्कर मारी थी। फिर चाकू से वार किए गए थे। लोकेश उस व्यक्ति को पहचान नहीं सका था। वारदातस्थल के पास एक चाकू भी मिला। जिस पर खून के निशान नहीं थे।

