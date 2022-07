Police jeep hits to trailor : गश्त से पहले झपकी, ट्रेलर में घुसी पुलिस जीप, चालक गंभीर

जोधपुर Updated: July 24, 2022 02:32:41 am

जोधपुर।

सालावास से बोरानाडा रोड के बीच शनिवार सुबह 4.30 बजे बोरानाडा थाने की बोलेरो सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में जा घुसी और कांस्टेबल (चालक) व एएसआइ घायल हो (Police jeep hits to trailor, constable serious injured) गए। गंभीर घायल कांस्टेबल को मथुरादास माथुर अस्पताल के आइसीयू में भर्ती किया गया है। (Serious constable admitted in to ICU)

पुलिस के अनुसार थाने के एएसआइ भरत और कांस्टेबल मांगीलाल नाइट पेट्रोलिंग (रात्रि गश्त) के बाद थाने की बोलेरो से सुबह साढ़े चार बजे सालावास से थाने लौट रहे थे। मांगीलाल बतौर चालक बोलेरो चला रहा था। बोरानाडा से कुछ पहले थाने की बोलेरो सड़क किनारे खड़े ट्रेलर के पीछे से टकरा गई। चालक के हिस्से से बोलेरो क्षतिग्रस्त हो गई। चालक मांगीलाल और पास ही मौजूद एएसआइ भरत घायल हो गए। वहां से निकल रहे लोगों ने पीसीआर को सूचना दी। फिर दोनों घायलों को बाहर निकाल एम्बुलेंस से एमडीएम अस्पताल भिजवाया, जहां सिर में गंभीर के चलते मांगीलाल को आइसीयू में भर्ती किया गया।

जबकि एएसआइ भरत के टोढ़ी व हाथ में चोटें आईं। टोढ़ी के टांके लगाए गए। हादसे का पता लगने पर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़, पुलिस उपायुक्त गौरव यादव व एडीसीपी हरफूलसिंह सहित पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों की जानकारी ली। साथ ही चिकित्सकों से वार्ता कर समुचित उपचार की व्यवस्था करवाई।

पुलिस का मानना है कि रात्रि गश्त का समय समाप्त होने वाला था। ऐसे में चालक को नींद की झपकी आने की वजह से हादसा हुआ होगा। ऐसे में चालक को नींद की झपकी आने की वजह से हादसा हुआ होगा।

