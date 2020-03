New film फिल्म 'वाह रे! समाज' सोसाइटी को आईना दिखाएगी

जोधपुर ( jodhpur news current news ) के कलाकारों पर आधारित फिल्म ( take one ) वाहे रे समाज में ब्लूसिटी के कलाकारों ने बहुत अच्छी अदाकारी की है। इसमें दीनानाथ बने पर्यावरणविद रामजी व्यास का डायलॉग 'म्हें थारो बाप हूं, तू म्हारो बाप नहीं है' ...लोगों की जुबान पर है ( New film ) । इसमें जोधपुर के कलाकार सामाजिक संदेश देते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म ( movie ) के बारे में पेश है स्पेशल रिपोर्ट ( latest NRI news in hindi ) :