new way of crime : अपराधियों का नया तरीका : अब ऐसे कर रहे हैं काॅलिंग

- सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की आड़ में हथियारों की खरीद-फरोख्त

जोधपुर Published: June 14, 2022 01:00:25 pm

जोधपुर।

अपराधिक गतिविधियों व तस्करी में लिप्त बदमाशों ने व्हॉट्सऐप कॉलिंग के बाद अब नया तरीका (new way of criminals for smuggling) अपना लिया है। तस्कर अब इंस्टाग्राम कॉलिंग (Instagram calling) से एक-दूसरे से सम्पर्क कर रहे हैं। गत दिनाें पाबुपूरा में 3 पिस्तौल व 4 जिंदा कारतूस के मामले में फरार प्रमुख सप्लायर भी व्हॉट्सऐप कॉलिंग के साथ इंस्टा कॉलिंग यानि इंस्टाग्राम ऐप के मार्फत कॉलिंग (Smuggler used Insgram app for calling) करता है। यही वजह है कि हथियार खरीदने वाले दो युवक तो पकड़ में आ गए, लेकिन वह अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है।

एयरपोर्ट थाना पुलिस ने गत 10 जून को पाबुपूरा रोड पर दिनेश व पिंटू को गिरफ्तार किया था। इनसे तीन पिस्तौल व चार कारतूस जब्त किए गए थे। आरोपी ने यह हथियार राकेश बिश्नोई से बीस-बीस हजार रुपए में खरीदे थे। इन्हें दस-दस हजार रुपए के मुनाफे में बेचने की फिराक में घूम रहे थे। दोनों आरोपियों की मदद से पुलिस ने राकेश से सम्पर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ सका।

इन दोनों आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि हथियार का प्रमुख सप्लायर राकेश को बात करनी होती है तो वह सिर्फ इंस्टाग्राम कॉलिंग करता है। उसी के मार्फत बात हो पाती है। पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद से उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर कॉलिंग की सुविधा

सूचना व तकनीक के युग में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर वॉइस व वीडियो कॉलिंग की सुविधा है। न सिर्फ व्हॉट्सऐप बल्कि फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर भी कॉलिंग की जा रही है।

पुलिस के लिए ट्रैस करना चुनौतीपूर्ण

सामान्य कॉल को ट्रैस करना पुलिस के लिए आसान है। कॉल डिटेल से ऐसे कॉल का रिकॉर्ड भी आसनी से मिल जाता है, लेकिन व्हॉट्सऐप, इंस्टा कॉलिंग व मैसेंजर कॉलिंग को ट्रैस करना चुनौतीपूर्ण है। इसी का फायदा उठाकर बदमाश पुलिस को चकमा दे रहे हैं।

