Nikaah : निकाह समारोह : गाने बजाने पर विवाद, कुर्सियां फेंकी

जोधपुरPublished: Dec 28, 2022 12:26:05 am Submitted by: Vikas Choudhary

- एक-दो व्यक्ति चोटिल

जोधपुर।

महामंदिर थानान्तर्गत (Police station Mahamandir) खेतानाडी (Khetanadi) स्थित सामुदायिक भवन (community hall) में निकाह समारोह (Dispute in Nikaah) के संगीत कार्यक्रम में डीजे पर गाने बजाने को लेकर मंगलवार रात विवाद (Controversy over playing songs on DJ) हो गया। डीजे संचालक व समारोह में आए युवक भिड़ गए और मारपीट कर कुर्सियां फेंकी। एक-दो जनों के चोटें आईं।

पुलिस के अनुसार सामुदायिक भवन में निकाह के चलते संगीत कार्यक्रम चल रहा था। भदवासिया सांसी बस्ती के एक व्यक्ति ने डीजे साउण्ड सिस्टम लगा रखा था। रात को गाने बजाने की बात पर आयोजक व डीजे संचालक में विवाद हो गया। बात बढ़ने पर एक-दूसरे से मारपीट करने लगे। कुछ लोगों ने कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। मामला बढ़ने का पता लगा तो अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नाजिम अली व थानाधिकारी हरीश सोलंकी सहित पुलिस मौके पर पहुंची और हालात नियंत्रित किए। मारपीट में एक-दो लोगों के चोट आईं। पुलिस ने दोनों पक्षों से तीन चा जनों को हिरासत में लिया है।