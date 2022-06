Old man died in accident : बजरी के डम्पर ने ली पानी के टैँकर की जान

- जलदाय विभाग से अनुबंधित था टैंकर, पानी सप्लाई करने निकला था चालक

जोधपुर Published: June 23, 2022 01:30:58 pm

जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी थानान्तर्गत (Police station Kudi Bhagtasni) पाली रोड (Pali Road) पर कुड़ी (Kudi village) गांव से कुछ आगे गुरुवार सुबह पानी के टैंकर व डम्पर की भिड़ंत (Accident in tanker and dumper) में टैंकर चालक (Driver died in accident in tanker and dumper) की मौत हो गई। टैंकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

पुलिस के अनुसार जलदाय विभाग से अनुबंधित एक ट्रेलर टैंकर सुबह कुड़ी हौद से पानी भरने के बाद लूनी में सप्लाई के लिए रवाना हुआ। खेजड़ली में बिश्नोइयों की ढाणी निवासी चिमनाराम बिश्नोई टैंकर चालक थे। टैंकर के कुड़ी गांव से पाली हाइवे पर आते ही तेज रफ्तार व लापरवाही से आए डम्पर से भिड़ंत हो गई। ट्रेलर का केबिन चकनाचूर होकर बिखर गया। चालक चिमनाराम उसमें बुरी तरह फंस गया और सिर में गंभीर चोट से उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। आस-पास के लोग एकत्रित हुए और फिर पुलिस को सूचना दी।

पुलिस अधिकारी और परिजन मौके पर पहुंचे और कार्रवाई के बाद बिश्नोइयाें की ढाणी निवासी मृतक चिमनाराम (65) पुत्र अमराराम बिश्नोई के शव को एम्स भिजवाया। डम्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर शव परिजन को सौंपा। डम्पर चालक मौके से फरार हो गया। जिसकी पहचान कर ली गई है। डम्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर शव परिजन को सौंपा। डम्पर चालक मौके से फरार हो गया। जिसकी पहचान कर ली गई है।

