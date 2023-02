Most Wanted AP : अजपालसिंह उर्फ एपी की सूचना देने पर अब मिलेंगे इतने रुपए

जोधपुर Feb 17, 2023

- आजीवन कारावास में पैरोल से भागकर दो हत्याओं में वांछित है अजयपालसिंह उर्फ एपी

- वड़ोदरा में फ्लैट दिलाकर मदद करने वाला गिरफ्तार

जोधपुर।

हत्या करने पर आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा काटने के दौरान पैरोल से फरार होने और उसके बाद दो अन्य हत्याओं में वांछित जिले के मोस्ट वांटेड अजयपालसिंह उर्फ एपी (Most wanted Ajaypal Singh @ AP) पर ईनामी राशि पचास हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए (Now one lakh Rs Prize money on Ajaypal singh @ AP) कर दी गई है। रातानाडा थाना पुलिस (Police station Ratanada) ने एपी को वड़ोदरा में पनाह देने में मदद करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी सत्यप्रकाश ने बताया कि करवड़ थानान्तर्गत अजयपालसिंह उर्फ एपी पुत्र जब्बरसिंह आजीवन कारावास की सजा काटने के दौरान 25 दिसम्बर 2018 को पैरोल पर जेल से छूटा था और फिर फरार हो गया था। फिर उसने जालोर के आहोर में अपने भाई यशपाल उर्फ रिछपाल सिंह व अन्य के साथ मिलकर महेन्द्र खां की हत्या की थी। वह 18 दिसम्बर 2021 को रातानाडा में भाटी चौराहे के पास बंदी सुरेशसिंह की हत्या में भी संदिग्ध है।

पैरोल से फरारी के मामले में एडीजी (क्राइम) ने अजयपालसिंह उर्फ एपी पर ईनामी राशि पचास हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की घोषणा की है।

एग्रीमेंट कर किराए पर दिलाया था फ्लैट

उधर, एपी को छुपाने के मामले में पाली जिले में खिंवाड़ा थानान्तर्गत ठाकुरजी का गुड़ा निवासी मंगलसिंह पुत्र भंवरसिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया गया है। वह दो दिन रिमाण्ड पर है। पुलिस का कहना है कि मंगलसिंह ने गुजरात के वड़ोदरा में एक फ्लैट एग्रीमेंट के तहत किराए पर लिया था। फिर एपी को फ्लैट में रखने लगा था। पुलिस ने फ्लैट में दबिश दी थी, लेकिन एपी भाग गया था।