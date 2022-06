Fraud with lady : इलाज का झांसा देकर महिला से कर डाली ऐसी धोखाधड़ी

- जेल में बंद आरोपी के खिलाफ ठगी की एक और एफआइआर दर्ज

जोधपुर Published: June 10, 2022 08:46:57 pm

जोधपुर.

झालामण्ड चौराहे के पास दुकान लगाकर आयुर्वेद तरीके से इलाज का झांसा देने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक और महिला ने कुड़ी भगतासनी थाने (Police station Kudi Bhagtasni) में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। उसने मानसिक बीमार भाई का इलाज करने के बहाने तीन तोला सोना ऐंठने (Gold cheated with a lady) का आरोप लगाया है। (Woman cheated on the pretext of treatment)

पुलिस के अनुसार मसूरिया में भील बस्ती निवासी बसंती पत्नी मुरली मनोहर भील ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मवाना निवासी इमरान खां के खिलाफ तीन तोला सोना हड़पने का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि महिला के भाई की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसके इलाज के लिए वह मार्च में झालामण्ड चौराहे के पास दुकान में आयुर्वेद तरीके से इलाज करने वाले इमरान के पास गई थी। उसने खुद को आयुर्वेद डॉक्टर बताते हुए भाई का इलाज करने का भरोसा दिलाया था। आरोपी ने महिला से सोने का कोई जेवर मांगा था। महिला ने उसे सोने की फीणी दी थी। जो उसने आटे में रख एक टिफिन में डाल दी थी और भाई के ऊपर से घुमाने को बोला था। इस प्रकार आरोपी ने अगले गुरुवार को दो तोला सोने के जेवर और उससे अगले गुरुवार को तीन तोला सोने के जेवर मंगाकर ऐसा ही करवाया था। चार दिन बाद महिला ने टिफिन खोला तो उसमें जेवर सुरक्षित मिल गए थे। जिससे महिला को उस पर भरोसा हो गया था।

टिफिन खोला तो जेवर गायब

31 मार्च को आरोपी ने तीन तोला सोने की चार फीणी, एक अंगूठी, मंगलसूत्र और रखड़ी मंगाई थी। महिला को दुकान के बाहर बिठा दिया था। फिर उसने अंदर बुलाया था और कपड़े में बंधा टिफिन सौंपा था। उसने महिला से कहा कि उसके जेवर आटे में डाल टिफिन में रखे हैं। जो पांच दिन बाद खोलकर निकाल लेना। पहले एक दिन, फिर तीन और अब पांच दिन बाद टिफिन खोलने का बताने से महिला को संदेह हो गया। तीसरे ही दिन उसने अपने पुत्र को दुकान भेजा, लेकिन आयुर्वेद दुकान बंद थी। महिला ने टिफिन खोला तो उसमें जेवर नहीं थे। जो आरोपी ठग ने ऐंठ लिए थे।

गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लाई पुलिस

आरोपी इमरान के खिलाफ गत दिनाें नागौरी गेट निवासी हंजादेवी मेघवाल ने भी धोखाधड़ी (Fraud with a lady) का मामला दर्ज कराया था। पुलिस आरोपी इमरान को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद (Accused caught from Gaziabad Uttar pradesh) से पकड़कर लाई थी। उसे चार दिन रिमाण्ड पर लिया गया था, लेकिन पुलिस उससे सोने के जेवर बरामद नहीं कर पाई। उसे बुधवार को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया था। अब फिर से उसे प्राेडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा।

कई लोगों को बनाया शिकार

पुलिस का कहना है कि आरोपी इमरान ने आयुर्वेद तरीके से इलाज करने के बहाने शहर के कई लोगों से ठगी की है। फिलहाल दो मामले दर्ज हुए हैं। उसके खिलाफ कई और शिकायतें पुलिस को मिली हैं।

