Suspension : थाने से एक आरोपी भागा, दो कांस्टेबल निलम्बित

- पुलिस स्टेशन करवड़ का मामला

जोधपुर Published: September 09, 2022 11:33:41 pm

जोधपुर।

डागियावास थाना पुलिस (Police station Dangiawas) ने सायंकालीन गश्त के दौरान बिना नम्बर की पावर बाइक सवार जिन दो नकबजन को पकड़कर करवड़ थाना पुलिस को सुपुर्द किया था वो थाने से भाग गए (two accused ran away from police station) थे। संतरी ने तलाश के बाद एक युवक को पकड़ लिया था, लेकिन उसका साथी फरार हो गया था। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर थाने दो कांस्टेबल को निलम्बित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। (Police's Two constable suspend)

पूछताछ के लिए रखा था, संतरी को धक्का देकर भागे

डांगियावास थाना पुलिस ने बिना नम्बर की पावर बाइक सवार अजमेर जिले के जवाजा थानान्तर्गत गोहाना प्रतापसिंह रावत और ब्यावर में सदर थानान्तर्गत लछाणी निवासी हुसैन को पकड़ा था। आरोपियों ने करवड़ थानान्तर्गत दिग्विजय नगर और कुड़ी भगतासनी थानान्तर्गत जनता कॉलोनी में मकानों से सोने-चांदी के जेवर व रुपए चोरी करना कबूल किया था। दोनों को करवड़ थाना पुलिस को सौंप दिया गया था। थाने में दोनों को एक कांस्टेबल की निगरानी में रखा गया था। इस बीच, कांस्टेबल पास ही कमरे में गया। पीछे दोनों युवक थाने में संतरी ड्यूटी पर तैनात सिपाही को धक्का देकर भाग गए थे। संतरी के चिल्लाने पर अन्य पुलिसकर्मी आए और तलाश के बाद प्रतापसिंह को पकड़ लिया था। जबकि हुसैन अभी तक गायब है। पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉ अमृता दुहन ने कांस्टेबल दीपसिंह व उगमसिंह को निलम्बित कर जांच के आदेश दिए हैं।

