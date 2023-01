Opium Smuggling : ट्रेलर के टूल बॉक्स में छुपी एक करोड़ की अफीम जब्त

जोधपुरPublished: Jan 16, 2023 12:35:45 am Submitted by: Vikas Choudhary

- मणिपुर से लेकर आ रहे थे और जोधपुर में करनी थी अफीम की सप्लाई, दो आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर।

अजमेर जिले (Ajmer district) की मांगलियावास थाना पुलिस (Police station Magaliawas) ने एनएच-8 पर सराधना चौकी के पास नाकाबंदी के दौरान ट्रेलर से अफीम का 50 किलो दूध (50Kg opium milk seized from trailor) जब्त कर दो जनों को गिरफ्तार (Two man arrested with 50 kg Opium) किया। यह मादक पदार्थ ट्रेलर की बॉडी के ऊपर बने टूल बॉक्स में (One Crore Rs opium milk hide in trailor's tool box) छुपाया गया था। बाजार में इसकी कीमत एक करोड़ रुपए आंकी जा रही है।

अजमेर पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि जोधपुर की तरफ जा रहे एक ट्रेलर में मादक पदार्थ होने की सूचना मिली। इस पर मांगलियावास थानाधिकारी सुनील ताडा के नेतृत्व में पुलिस ने एनएच-8 पर सराधना चौकी के पास नाकाबंदी की। ट्रेलर को रोक तलाशी ली गई। बॉडी के ऊपर टूल बॉक्स में तिरपाल के नीचे छुपे प्लास्टिक के पैकेट्स मिले। जिसमें से अफीम का 50 किलो 258 ग्राम दूध जब्त किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जोधपुर जिले में खेड़ापा थानान्तर्गत अणवाणा गांव निवासी विजेश बिश्नोई (26) और ओसियां थानान्तर्गत खाबड़ा खुर्द गांव में गोदारों की ढाणी निवासी शैतानाराम जाट (40) को गिरफ्तार किया गया।

पांच साल में सबसे बड़ी कार्रवाई

एसपी चूनाराम ने बताया कि राज्य में बीते पांच साल में अफीम के दूध जब्त करने की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। जो राज्य में बड़े मादक पदार्थ तस्करों के सक्रिय होने का संकेत दे रहा है। पीएचक्यू से मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है। ट्रेलर गुजरात के मोरवी से टाइल्स लेकर जाता है।

नॉर्थ-ईस्ट से जुड़े हैं तस्करी के तार

अब तक की जांच में सामने आया कि अफीम का दूध नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर से लाया गया था। जिसकी सप्लाई जोधपुर में की जानी थी। से जोधपुर ले जाई जा रही थी। पुलिस प्रकरण में ट्रेलर मालिक, गिरफ्त में आए दोनों आरोपितों की भूमिका, मादक पदार्थ की खेप भेजने वाले और जोधपुर में मादक पदार्थ कहां और किसे पहुंचाई जानी थी? समेत तमाम बिन्दुओं की पड़ताल में जुटी है।