Patwari trap : पटवारी तीन हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार

- जमीन का म्युटेशन भरने की एवज में ली रिश्वत

- आरोपी पटवारी ने तहसील कार्यालय में पत्रावलियों के बस्ते के नीचे रखवाई थी रिश्वत राशि

जोधपुर Published: November 14, 2022 05:29:53 pm

जोधपुर।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) (Anti curruption Bureu) (ACB) ने पुश्तैनी जमीन का म्युटेशन भरने की (Took bribe in lieu of filling mutation) (Patwari trap in three thousand Rs) एवज में तीन हजार रुपए रिश्वत लेते जोधपुर जिले की सेतरावा तहसील कार्यालय में पटवारी जगदीश पालीवाल को (Patwari trap in three thousand Rs) गिरफ्तार (Patwari Jagdish paliwal trap) किया। पटवारी ने रिश्वत के तीन हजार रुपए हाथ में न लेकर पत्रावलियों के बस्ते नीचे रखवाए, जहां से ब्यूरो ने धोवन हासिल कर राशि जब्त की। आरोपी जेठानिया पटवार हल्के का पटवारी है और उसके पास खिंयासरिया पटवार हल्के का अतिरिक्त चार्ज भी है। रिश्वत लेने के लिए उसने परिवादी को सेतरावा तहसील कार्यालय में ऊपर बने रसद कमरे में बुलाया, जहां उसने रिश्वत हाथ में न लेकर पत्रावलियों के बस्ते के नीचे रखवा दी। तभी इशारा मिलते ही निरीक्षक अमराराम खोखर के नेतृत्व में एसीबी ने दबिश देकर पटवारी जगदीश को गिरफ्तार किया।

बस्ते के नीचे से रिश्वत के तीन हजार रुपए जब्त किए गए। बस्ते व अलमारी में बस्ता रखवाने वाली जगह से कैमिकल धोवन हासिल किया गया है।

