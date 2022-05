Weapon Seized : नर्सिंग छात्र के कमरे से पिस्तौल (Pistol) व जिंदा कारतूस (Cartridges) जबत

- मामूली विवाद में फायरिंग करने के आरोपी से पूछताछ में खुलासे पर कार्रवाई

जोधपुर Published: May 28, 2022 11:41:31 pm

जोधपुर।

फायरिंग (Firing) के मामले में गिरफ्तार युवक से पूछताछ में मिले सुराग के आधार सरदारपुरा थाना पुलिस (Police station sardarpura) ने हाकम बाग िस्थत मकान में दबिश देकर एक पिस्तौल व तीन जिंदा कारतूस जब्त (One pistol and 3 cartridges seized from nursing student) कर नर्सिंग छात्र (Nursing student arrested with illegal pistol) को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि सूरसागर में गत दिनों ओवरटेक के दौरान दो वाहनों में टक्कर लगने से उपजे विवाद में एक पक्ष ने गोली चला दी थी। इस मामले में हरीश प्रजापत को गिरफ्तार किया गया था। उससे पिस्तौल भी जब्त की गई थी। इस पिस्तौल के संबंध में उससे पूछताछ की गई। तब उसने मूलत: धौलपुर हाल हाकम बाग निवासी बलवेन्द्र सिंह उर्फ सूर्या से पिस्तौल लेकर आने की जानकारी दी थी।

चूंकि बलवेन्द्र सरदारपुरा थाना क्षेत्र में रहता है। ऐसे में सूरसागर थाना पुलिस ने सरदारपुरा थाना पुलिस को अवगत कराया। सरदारपुरा थाना पुलिस ने हाकम बाग में बलवेन्द्र सिंह के किराए के कमरे में दबिश दी, जहां तलाशी लेने पर एक पिस्तौल व तीन जिंदा कारतूस मिले। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मूलत: धौलपुर में बाड़ी थानान्तर्गत काचोटी खेड़ा हाल हाकम बाग निवासी बलवेन्द्रसिंह उर्फ सूर्या उर्फ बल्ली (21) पुत्र बैद्यनाथ मीना को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेश करने पर उसे चार दिन के रिमाण्ड पर लिया गया है।

वह यह हथियार व जिंदा कारतूस कहां से लाया था और किन-किन लोगों को उसने हथियार दिए हैं इस बारे में उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग का छात्र है।

