नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल कैद

जोधपुर.पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ( Specail court for pocso cases ) ने हायर सैकण्डरी ( Higher secondary ) में अध्ययनरत एक नाबालिग छात्रा ( girl student ) के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने और उसके फोटो व वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल करने ( video viral on social media ) के मामले में आरोपी मनराज मीणा को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है ( Three years imprisonment for teasing the minor )।